Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ για συμβόλαιο έως το 2029
SPORTS
Κίριλ Ντεσπόντοφ ΠΑΟΚ

Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ για συμβόλαιο έως το 2029

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ και θα υπογράψει μαζί του νέο συμβόλαιο έως το 2029

Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ντεσπόντοφ για συμβόλαιο έως το 2029
Το συμβόλαιο του Κίριλ Ντεσπόντοφ με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, αλλά πρόκειται για έναν παίκτη που τον θέλουν οι Θεσσαλονικείς τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και δεν θα μπορούσαν να τον αφήσουν να φύγει.

Ο Δικέφαλος έχει συμφωνήσει με τον Βούλγαρο εξτρέμ προκειμένου να υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Ο Ντεσπόντοφ μείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι το 2029 με τον ΠΑΟΚ να δείχνει έμπρακτα πόσο τον εκτιμάει.

Αυτό που μένει πλέον για να τελειώσει και τυπικά το θέμα είναι να πέσουν και οι υπογραφές στο νέο συμβόλαιο. Πάντως οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για τουλάχιστον μία διετία.

Ο Ντεσπόντοφ αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2023 από τη Λουντογκόρετς και με τη φανέλα του έχει κάνει 121 εμφανίσεις με 26 γκολ και 29 ασίστ.

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