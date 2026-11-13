Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ο Στέλιος Μαλεζάς
SPORTS
Στέλιος Μαλεζάς ΠΑΟΚ

Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ο Στέλιος Μαλεζάς

Και επίσημα πλέον ο Στέλιος Μαλεζάς επιστρέφει στον ΠΑΟΚ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας

Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ο Στέλιος Μαλεζάς
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Ο Στέλιος Μαλεζάς επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ένα μήνα μετά την αποχώρηση του από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου. Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από τους Θεσσαλονικείς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Β.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Β. Παράλληλα, ευχαριστεί τον Ντάνι Πονζ για την προσφορά του. Ο Ισπανός τεχνικός εντάσσεται πλέον στο team της Α ομάδας.

Ο Στέλιος Μαλεζάς γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1985 στην Κατερίνη, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στους Πόντιους Κατερίνης και στη συνέχεια εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έγινε στις 27.10.2005 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αγροτικό Αστέρα για το Κύπελλο Ελλάδας κι αφού την προηγούμενη σεζόν είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Ηρόδοτο.Με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το αήττητο πρωτάθλημα Ελλάδας τη σεζόν 2018-2019, καθώς και τρία Κύπελλα Ελλάδας, τις σεζόν 2016-17, 2017-18 και 2018-19.

Κλήθηκε δε, στην Εθνική ομάδα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ του 2010 και το EURO 2012.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε επίσης τις φανέλες της γερμανικής Φορτούνα Ντίσελντορφ, του Παναιτωλικού και της Ξάνθης.Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική. Εργάστηκε αρχικά στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την Κ19, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2020-2021. Στη συνέχεια εργάστηκε στον Μακεδονικό, ενώ ακολούθησαν η Athens Kallithea και η ΑΕΛ. Τον Ιούλιο του 2026 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου.Στέλιο, καλώς ήρθες και πάλι στο σπίτι σου!»
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