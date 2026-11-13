Τι λένε οι Άγγλοι για τον αποκλεισμό του Κωστούλα από την αποστολή της Εθνικής με την Ολλανδία
SPORTS

Τι λένε οι Άγγλοι για τον αποκλεισμό του Κωστούλα από την αποστολή της Εθνικής με την Ολλανδία

Η απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αφήσει εκτός τελικής αποστολής τον Χαράλαμπο Κωστούλα για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο UEFA Nations League δεν πέρασε απαρατήρητη στην Αγγλία

Τι λένε οι Άγγλοι για τον αποκλεισμό του Κωστούλα από την αποστολή της Εθνικής με την Ολλανδία
Η βρετανική εφημερίδα «The Argus», η οποία παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα της Μπράιτον, ασχολήθηκε με τον αποκλεισμό του νεαρού επιθετικού, επισημαίνοντας ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να τεθεί αντιμέτωπος με τον συμπαίκτη του στους «γλάρους», Μπαρτ Φερμπρούγκεν.

Τι αναφέρουν οι Άγγλοι για την απόφαση του Γιοβάνοβιτς
Στο δημοσίευμά της, με τίτλο «Ο Κωστούλας έμεινε εκτός της τελικής αποστολής της Ελλάδας για την Ολλανδία», η αγγλική εφημερίδα στέκεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Όπως σημειώνει, ο Κωστούλας συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της 26μελούς αποστολής, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα για το παιχνίδι με τους «Οράνιε».

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης