Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Τι λένε οι Άγγλοι για τον αποκλεισμό του Κωστούλα από την αποστολή της Εθνικής με την Ολλανδία
Τι λένε οι Άγγλοι για τον αποκλεισμό του Κωστούλα από την αποστολή της Εθνικής με την Ολλανδία
Η απόφαση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αφήσει εκτός τελικής αποστολής τον Χαράλαμπο Κωστούλα για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία στο UEFA Nations League δεν πέρασε απαρατήρητη στην Αγγλία
Η βρετανική εφημερίδα «The Argus», η οποία παρακολουθεί στενά την επικαιρότητα της Μπράιτον, ασχολήθηκε με τον αποκλεισμό του νεαρού επιθετικού, επισημαίνοντας ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να τεθεί αντιμέτωπος με τον συμπαίκτη του στους «γλάρους», Μπαρτ Φερμπρούγκεν.
Τι αναφέρουν οι Άγγλοι για την απόφαση του Γιοβάνοβιτς
Στο δημοσίευμά της, με τίτλο «Ο Κωστούλας έμεινε εκτός της τελικής αποστολής της Ελλάδας για την Ολλανδία», η αγγλική εφημερίδα στέκεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Όπως σημειώνει, ο Κωστούλας συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της 26μελούς αποστολής, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα για το παιχνίδι με τους «Οράνιε».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Τι αναφέρουν οι Άγγλοι για την απόφαση του Γιοβάνοβιτς
Στο δημοσίευμά της, με τίτλο «Ο Κωστούλας έμεινε εκτός της τελικής αποστολής της Ελλάδας για την Ολλανδία», η αγγλική εφημερίδα στέκεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Όπως σημειώνει, ο Κωστούλας συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της 26μελούς αποστολής, ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική λίστα για το παιχνίδι με τους «Οράνιε».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα