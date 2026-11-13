Κοντά σε συμφωνία για την ονοματοδοσία του Αλεξάνδρειου ο Άρης
SPORTS
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Άρης

Κοντά σε συμφωνία για την ονοματοδοσία του Αλεξάνδρειου ο Άρης

Η ΚΑΕ Άρης έχει προχωρήσει τις συζητήσεις με εταιρεία για την ονοματοδοσία του Αλεξάνδρειου

Κοντά σε συμφωνία για την ονοματοδοσία του Αλεξάνδρειου ο Άρης
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Στην ΚΑΕ Άρης παραχωρείται το Αλεξάνδρειο για τα επόμενα 49 χρόνια και ήδη στη διοίκηση των «κίτρινων» υπάρχει κινητικότητα για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με εταιρεία που θα δώσει το όνομα της στο γήπεδο γεγονός που θα αποφέρει σημαντικά κέρδη στο κλαμπ.

Τις επόμενες ημέρες θα κλείσει οριστικά το deal και θα γίνει γνωστό το όνομα της εταιρείας, αλλά και το ποσό που θα βάλει στο ταμείο του ο Άρης. Επίσης το ερχόμενο καλοκαίρι θα γίνει νέα ανάπλαση στο Παλέ με στόχο η χωρητικότητα να φτάσει τις 7.500 θέσεις. Επιπλέον θα γίνουν και παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους με έργα πρασίνου.

Κατά τα άλλα η «κίτρινη» ΚΑΕ κάνει ενέργειες μέσω του Νίκου Ζήση με ανθρώπους της Euroleagueγια το franchise. Επίσης ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται σε επαφή με ανθρώπους του ΝΒΑ για τη συμμετοχή του Άρη στη νέα διοργάνωση που θα προκύψει την επόμενη σεζόν.

Όσον αφορά στα μεταγραφικά η ΚΑΕ Άρης θα προχωρήσει στην απόκτηση όγδοου ξένου μέχρι τις 13 Ιανουαρίου, ημερομηνία που κλείνουν τα ρόστερ για το Eurocup.
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