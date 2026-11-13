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Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος για τον Ζιντάν στη Γαλλία
Τελείωσε ο μήνας του μέλιτος για τον Ζιντάν στη Γαλλία
Η ήττα από την Ιταλία ανέδειξε τις αδυναμίες της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και έβαλε τέλος στην ασυλία του Ζινεντίν Ζιντάν
Η Γαλλία γνώρισε την ήττα από την Ιταλία με 3-1 στο πέμπτο παιχνίδι του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα προκάλεσε αντιδράσεις από τον γαλλικό Τύπο και επί της ουσίας έβαλε τέλος στον μήνα του μέλιτος της παλιά δόξας της εθνικής Γαλλίας.
Η πρώτη ήττα στην εποχή Ζιντάν βυθίζει στην αμφιβολία τη Γαλλία, η οποία υπό την καθοδήγηση του είχε κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Χαρακτηρίζεται συντριπτική η ήττα από την Ιταλία που συνοδεύτηκε από μία απογοητευτική εμφάνιση.
Οι «τρικολόρ» είχαν σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Εμπαπέ, αλλά λίγο αυτό και λίγο η εχθρική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο «Σαν Σίρο» αποκάλυψαν τις αδυναμίες που έχει η εθνική ομάδα.
Ο Ζιντάν μετά το παιχνίδι δήλωσε πως δεν ανησυχεί καθόλου για την ήττα, ενώ επισήμανε ακόμα πως δεν υπάρχει λόγος για πανικό, αλλά ούτε και να αλλάξουν τα πάντα στο παιχνίδι μόνο και μόνο για μία ήττα. «Υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές που δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Ήμασταν καλοί με τη μπάλα, αλλά χειρότεροι αμυντικοί. Καταρρεύσαμε ειδικά μετά το δεύτερο γκολ», είπε ο Ζιντάν.
Σε γενικές γραμμές έχει ασκηθεί κριτική από τον γαλλικό Τύπου χαρακτηρίζοντας αμφισβητούμενες τις αποφάσεις που πήρε ο Ζιντάν σε ορισμένες θέσεις.
Η πρώτη ήττα στην εποχή Ζιντάν βυθίζει στην αμφιβολία τη Γαλλία, η οποία υπό την καθοδήγηση του είχε κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Χαρακτηρίζεται συντριπτική η ήττα από την Ιταλία που συνοδεύτηκε από μία απογοητευτική εμφάνιση.
Οι «τρικολόρ» είχαν σημαντικές απουσίες όπως αυτή του Εμπαπέ, αλλά λίγο αυτό και λίγο η εχθρική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο «Σαν Σίρο» αποκάλυψαν τις αδυναμίες που έχει η εθνική ομάδα.
Ο Ζιντάν μετά το παιχνίδι δήλωσε πως δεν ανησυχεί καθόλου για την ήττα, ενώ επισήμανε ακόμα πως δεν υπάρχει λόγος για πανικό, αλλά ούτε και να αλλάξουν τα πάντα στο παιχνίδι μόνο και μόνο για μία ήττα. «Υπήρξαν κάποιες δύσκολες στιγμές που δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Ήμασταν καλοί με τη μπάλα, αλλά χειρότεροι αμυντικοί. Καταρρεύσαμε ειδικά μετά το δεύτερο γκολ», είπε ο Ζιντάν.
Σε γενικές γραμμές έχει ασκηθεί κριτική από τον γαλλικό Τύπου χαρακτηρίζοντας αμφισβητούμενες τις αποφάσεις που πήρε ο Ζιντάν σε ορισμένες θέσεις.
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