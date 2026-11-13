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The Basketball Show: Καλεσμένος ο Χρήστος Μπαφές από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μεγάλο ματς απόψε για τον Παναθηναϊκό με Μπαρτσελόνα
The Basketball Show: Καλεσμένος ο Χρήστος Μπαφές από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μεγάλο ματς απόψε για τον Παναθηναϊκό με Μπαρτσελόνα
Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας
UPD:
«The Basketball Show» με καλεσμένο τον αθλητικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστο Μπαφέ. Η άνετη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι και η αποψινή μάχη του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα
Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.
Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές.
Το «The Basketball Show» πιστό σε ένα ακόμα ραντεβού μεταφέρει και αναλύει όλα τα νέα της μπασκετικής επικαιρότητας.
Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Μαυροειδής, Κώστας Σωτηρίου αναλύουν τα δεδομένα, με τους Μιχάλη Στεφάνου και Γιώργο Πετρίδη, να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού αντίστοιχα. Καλεσμένος στην εκπομπή ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές.
UPD:
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