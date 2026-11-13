Οι 23 εκλεκτοί του Τσάβι για το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα
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Οι 23 εκλεκτοί του Τσάβι για το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα

Έγιναν γνωστά τα ονόματα των τελικών επιλογών του Τσάβι για το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα

Οι 23 εκλεκτοί του Τσάβι για το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα
Όλα τα λεφτά είναι η αποψινή αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ελλάδα. Οι «οράνιε» μετρούν δύο νίκες και δύο ισοπαλίες μετά τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια και μοιράζονται την κορυφή του ομίλου με την Εθνική μας ομάδα.

Μερικές ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρηση ο Τσάβι έκανε γνωστούς του ποδοσφαιριστές που επέλεξε για την τελική 23άδα. Εκτός έμεινε ο ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπρέντφορντ, Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ που είχε κληθεί για να καλύψει το κενό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες: Φερμπρούχεν, Ρουφς, Φλέκεν
Αμυντικοί: Χερτράουντα, Μάατσεν, Φαν Χέκε, Τίμπερ, Φαν Ντε Φεν, Ντάμφρις
Μέσοι: Ζεχιέλ, Τίμπερ, Φέερμαν, Ράιντερς, Τιλ, Κούπμαϊνερς, Φρένκι Ντε Γιονγκ
Επιθετικοί: Κλάιφερτ, Μέερντινκ, Σάμερβιλ, Χάκπο, Λανγκ, Μάλεν, Φαν Μπόμελ

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