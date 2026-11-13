Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
SPORTS
Ολυμπιακός Άρης Stoiximan GBL

Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη

Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και το παιχνίδι που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Την αναμέτρηση ανάμεσα σε Θεσσαλονικείς και Πειραιώτες θα διευθύνουν οι Συμεωνίδης, Πιτσίλκας και Τζιοπάνος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 14.11
Sunel Arena 17.00 ΑΕΚ-Δόξα Λευκάδας ELABET Τσιμπούρης-Μαλαμάς-Τεφτίκης (Ντίνος)
Γ. Μπουρούσης 17.30 Καρδίτσα Ιαπωνική-ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Τέγα)
Δ. Τόφαλος 17.30 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Ηρακλής Σκανδαλάκης-Θεονάς-Παπαϊωάννου (Θεοδωρόπουλος)

Κυριακή 15.11
Telekom Center Athens 13.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός H Hotels Collection Κατραχούρας-Λόρτος-Αθανασιάδης Αθ. (Κυρτάτας)
Α. Παπανδρέου 13.00 Περιστέρι Betsson-Μύκονος Betsson Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Λιαρομκμάτης (Μωϋσιάδης)
Σ. Καραδήμας 16.00 Vikos Φalcons-Μαρούσι Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης (Τζαμάκου)
Κλείσιμο
Αλεξάνδρειο 17.30 Άρης-Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Τζιοπάνος (Λαζαρίδης)

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