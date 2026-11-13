The Football Show με καλεσμένο τον Δημήτρη Λημνιό και απευθείας σύνδεση με Ολλανδία ενόψει του μεγάλου ματς της Εθνικής
SPORTS
The Football Show

The Football Show με καλεσμένο τον Δημήτρη Λημνιό και απευθείας σύνδεση με Ολλανδία ενόψει του μεγάλου ματς της Εθνικής

Όλα όσα έγιναν στην τελευταία προπόνηση και οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μέσα από την κάμερα της εκπομπής του protothema.gr

Αποστολή στην Ολλανδία και ο Δημήτρης Λημνιός live - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show με καλεσμένο τον Δημήτρη Λημνιό και απευθείας σύνδεση με Ολλανδία ενόψει του μεγάλου ματς της Εθνικής
UPD:
Στο «The Football Show» της Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Αποστόλη στην Ολλανδία για το σημαντικό ματς της εθνικής μας ομάδας κόντρα στους «οράνιε» για το Nations League. Όλα όσα έγιναν στην τελευταία προπόνηση και οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μέσα από την κάμερα της εκπομπής.

Το ερωτηματικό με τη συμμετοχή του Κουρμπέλη, οι φίλοι της «γαλανόλευκης» που ταξίδεψαν στο Άμστερνταμ και όλο το ρεπορτάζ. Απευθείας σύνδεση με τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Τυχάλα για να μας μεταφέρει το κλίμα και τα τελευταία νέα, λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Καλεσμένος της εκπομπής ο διεθνής μεσοεπιθετικός Δημήτρης Λημνιός που αναλύει τα δεδομένα του αγώνα, το αποτέλεσμα του οποίου, σε συνδυασμό με το τι θα γίνει στο ματς Σερβία-Γερμανία, μπορεί να μας στείλει από σήμερα στα προημιτελικά του Nations League.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.


Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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