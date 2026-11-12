Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού
SPORTS
ΑΕΚ ΑΕ Λεμεσού Φιλικός αγώνας Κεκλεισμένων των θυρών

Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ο φιλικός αγώνας με αντίπαλο την ΑΕ Λεμεσού θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, χωρίς την παρουσία φιλάθλων

Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΕ Λεμεσού
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕ Λεμεσού σε φιλική αναμέτρηση τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 12:00, στην ALLWYN ARENA, ωστόσο το παιχνίδι δεν θα είναι ανοιχτό για το κοινό.

Όπως ενημέρωσε επίσημα η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, την αναμέτρηση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αποκλειστικά εκπρόσωποι του Τύπου, χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει: «Από την ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνεται ότι τον φιλικό αγώνα με την ΑΕ Λεμεσού τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στην ALLWYN ARENA (12.00) θα μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο εκπρόσωποι του Τύπου.

Όσα ΜΜΕ ενδιαφέρονται να καλύψουν την αναμέτρηση, μπορούν να στείλουν το αίτημά τους με τα στοιχεία του υπό διαπίστευση δημοσιογράφου ή φωτογράφου στο pressoffice@aekfc.gr έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι».

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