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The Football Show live: Η Εθνική στην Ολλανδία για το μεγάλο ματς του Nations League και η απευθείας σύνδεση με το Άμστερνταμ
The Football Show live: Η Εθνική στην Ολλανδία για το μεγάλο ματς του Nations League και η απευθείας σύνδεση με το Άμστερνταμ
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος
UPD:
Στο «The Football Show» της Πέμπτης 12 Νοεμβριου: Η εθνική ομάδα στην Ολλανδία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προετοιμάζει τους παίκτες του για το εκτός εδρας ματς με την Ολλανδία την Παρασκευή με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία Δημήτρης Τυχάλας, μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες για το μεγάλο ματς.
Μια νοσταλγική συνάντηση βγαλμένη από τις χρυσές μέρες της Skoda Ξάνθης. Φωτογραφίες και βίντεο από το συναπάντημα πρώην σταρ της ομάδας με τον Χρήστο Πανόπουλο.
Όρο το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τη Stoiximan GBL.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Μια νοσταλγική συνάντηση βγαλμένη από τις χρυσές μέρες της Skoda Ξάνθης. Φωτογραφίες και βίντεο από το συναπάντημα πρώην σταρ της ομάδας με τον Χρήστο Πανόπουλο.
Όρο το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τη Stoiximan GBL.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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