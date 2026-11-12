The Football Show live: Η Εθνική στην Ολλανδία για το μεγάλο ματς του Nations League και η απευθείας σύνδεση με το Άμστερνταμ

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Στο «The Football Show» της Πέμπτης 12 Νοεμβριου: Η εθνική ομάδα στην Ολλανδία με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προετοιμάζει τους παίκτες του για το εκτός εδρας ματς με την Ολλανδία την Παρασκευή με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία Δημήτρης Τυχάλας, μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες για το μεγάλο ματς.Μια νοσταλγική συνάντηση βγαλμένη από τις χρυσές μέρες της Skoda Ξάνθης. Φωτογραφίες και βίντεο από το συναπάντημα πρώην σταρ της ομάδας με τον Χρήστο Πανόπουλο.Όρο το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τη Stoiximan GBL.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού