Ο Αρτέτα ψάχνει το μεγάλο «μπαμ» – Τι συμβαίνει με τον Τζόλη και το πρώτο «όχι»!
SPORTS

Ο Αρτέτα ψάχνει το μεγάλο «μπαμ» – Τι συμβαίνει με τον Τζόλη και το πρώτο «όχι»!

Η Άρσεναλ συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές της για την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με τον Μικέλ Αρτέτα να αναζητά επιπλέον λύσεις ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου

Ο Αρτέτα ψάχνει το μεγάλο «μπαμ» – Τι συμβαίνει με τον Τζόλη και το πρώτο «όχι»!
Στο σχετικό πλάνο βρίσκεται ήδη ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Κλαμπ Μπριζ και έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας φαίνεται πως δεν έχουν εγκαταλείψει την αναζήτηση ακόμη ενός ποιοτικού ποδοσφαιριστή για τα άκρα της επίθεσης.


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