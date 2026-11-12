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Αναχώρησε για την Ολλανδία η Εθνική Ελλάδας
Αναχώρησε για την Ολλανδία η Εθνική Ελλάδας
Η αποστολή της «γαλανόλευκης» ταξίδεψε αεροπορικώς με προορισμό την Ολλανδία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους «οράνιε» στο πλαίσιο του UEFA Nations League
Σε ρυθμούς Nations League κινείται από την αρχή της εβδομάδας η Εθνική Ελλάδας, η οποία καλείται να δώσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια στη φάση των ομίλων της League A.
Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας την Παρασκευή (13/11, 21:45), ενώ τη Δευτέρα (16/11, 21:45) θα υποδεχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τη Σερβία.
Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αναχώρησε αεροπορικώς για την Ολλανδία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους «οράνιε». Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού, αφού οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή, ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φάσης των ομίλων.
Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της Εθνικής:
Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας την Παρασκευή (13/11, 21:45), ενώ τη Δευτέρα (16/11, 21:45) θα υποδεχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τη Σερβία.
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Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αναχώρησε αεροπορικώς για την Ολλανδία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους «οράνιε». Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού, αφού οι δύο ομάδες συγκατοικούν στην κορυφή, ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της φάσης των ομίλων.
Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της Εθνικής:
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