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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι για τη Euroleague και τις μεγάλες μάχες στο Nations League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι για τη Euroleague και τις μεγάλες μάχες στο Nations League
Πλούσιο το πρόγραμμα με πέντε αγώνες της Euroleague, δυνατές αναμετρήσεις στο Nations League και δράση για τις μικρές Εθνικές ομάδες
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα (12/11), με αναμετρήσεις για τη Euroleague και το UEFA Nations League.
Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC στις 21:15, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις Κάουνας και Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας.
Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο UEFA Nations League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις, όπως το Αγγλία - Κροατία, το Ιταλία - Γαλλία, το Τσεχία - Ισπανία και το Τουρκία - Βέλγιο.
Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν και οι αγώνες των μικρών Εθνικών ομάδων της Ελλάδας. Στις 15:00 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Ισλανδία για τα playoffs του Euro U-21, ενώ στις 18:00 η Εθνική Παίδων αγωνίζεται απέναντι στην Αίγυπτο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U-17.
-18:00 ΕΡΤ2: Αίγυπτος - Ελλάδα (Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)
-19:00 Novasports Start: Αρμενία - Κύπρος (UEFA Nations League)
-19:00 Novasports 2: Τουρκία - Βέλγιο (UEFA Nations League)
-19:45 MEGA News: Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ (Champions League Γυναικών)
-21:05 Novasports 3: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (Euroleague)
-21:15 Novasports Prime: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC (Euroleague)
-21:30 Novasports Start: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου (Euroleague)
-21:30 Novasports 5: Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)
-21:45 Novasports Premier League: Αγγλία - Κροατία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports Extra 3: Μαυροβούνιο - Λετονία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports News: Σαν Μαρίνο - Λευκορωσία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports 6: Τσεχία - Ισπανία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports 2 / ALPHA: Ιταλία - Γαλλία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports Extra 2: Αλβανία - Φινλανδία (UEFA Nations League)
-22:00 Novasports 4: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας (Euroleague)
Στο μπάσκετ, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC στις 21:15, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αναμετρήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις Κάουνας και Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας.
Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο UEFA Nations League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις, όπως το Αγγλία - Κροατία, το Ιταλία - Γαλλία, το Τσεχία - Ισπανία και το Τουρκία - Βέλγιο.
Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν και οι αγώνες των μικρών Εθνικών ομάδων της Ελλάδας. Στις 15:00 η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Ισλανδία για τα playoffs του Euro U-21, ενώ στις 18:00 η Εθνική Παίδων αγωνίζεται απέναντι στην Αίγυπτο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U-17.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας-15:00 ΕΡΤ2: Ισλανδία - Ελλάδα (Euro U-21, playoffs)
-18:00 ΕΡΤ2: Αίγυπτος - Ελλάδα (Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)
-19:00 Novasports Start: Αρμενία - Κύπρος (UEFA Nations League)
-19:00 Novasports 2: Τουρκία - Βέλγιο (UEFA Nations League)
-19:45 MEGA News: Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ (Champions League Γυναικών)
-21:05 Novasports 3: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ (Euroleague)
-21:15 Novasports Prime: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC (Euroleague)
-21:30 Novasports Start: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου (Euroleague)
-21:30 Novasports 5: Αρμάνι Μιλάνο - Ζαλγκίρις Κάουνας (Euroleague)
-21:45 Novasports Premier League: Αγγλία - Κροατία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports Extra 3: Μαυροβούνιο - Λετονία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports News: Σαν Μαρίνο - Λευκορωσία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports 6: Τσεχία - Ισπανία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports 2 / ALPHA: Ιταλία - Γαλλία (UEFA Nations League)
-21:45 Novasports Extra 2: Αλβανία - Φινλανδία (UEFA Nations League)
-22:00 Novasports 4: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας (Euroleague)
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