Άγριο μαρκάρισμα σε αγώνα του NHL: Εκτόξευσε τον αντίπαλό του και τον άφησε αναίσθητο στον πάγο, δείτε βίντεο
SPORTS
Χόκεϊ επί πάγου NHL Καναδάς

Άγριο μαρκάρισμα σε αγώνα του NHL: Εκτόξευσε τον αντίπαλό του και τον άφησε αναίσθητο στον πάγο, δείτε βίντεο

Δράστης ο αμυντικός της ομάδας των Ουάσινγκτον Κάπιταλς, Γιάκομπ Τσίχρουν - Παρά τη βιαιότητα του χτυπήματος δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή

Άγριο μαρκάρισμα σε αγώνα του NHL: Εκτόξευσε τον αντίπαλό του και τον άφησε αναίσθητο στον πάγο, δείτε βίντεο
Από ένα άγριο μαρκάρισμα που άφησε έναν παίχτη αναίσθητο στον πάγο σημαδεύτηκε αγώνας του πρωταθλήματος του NHL στον Καναδά.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ο αμυντικός της ομάδας των Ουάσινγκτον Κάπιταλς, Γιάκομπ Τσίχρουν, που χτύπησε βίαια τον αντίπαλό του των Οτάβα Σένατορς, Νικ Κάζινς.

Στο βίντεο του αγώνα του χόκεϊ επί πάγου που έληξε με νίκη 3-2 της ομάδας από την Ουάσινγκτον στην παράταση, φαίνεται ο Τσίχρουν να εκτοξεύει τον Κάζινς και να τον ρίχνει στα προστατευτικά πλεξιγκλάς με αποτέλεσμα ο παίχτης των Σένατορς να μείνει ακίνητος στον πάγο.



«Δεν είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε για τον παίχτη του ο προπονητής των Σένατορς, Τράβις Γκριν, αν και ο Κάζινς τελικά δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τον Κάζινς φρόντισαν το ιατρικό επιτελείο της Οτάβα και οι συμπαίκτες του μετά το χτύπημα που σχολιαστής του TSN χαρακτήρισε «βίαιο» και «συντριπτικό».

Παρά, ωστόσο, τη βιαιότητα του χτυπήματος, ο Τσίχρουν δεν τιμωρήθηκε. Αν και αρχικά οι διαιτητές τού επέβαλαν ποινή αποβολής πέντε λεπτών, μετά την επανεξέταση της φάσης ανακάλεσαν την απόφασή τους.

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