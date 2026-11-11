ΑΣ ΠΑΟΚ: «Είμαστε αντίθετοι στην προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου στην ΚΑΕ Άρης»
SPORTS
ΠΑΟΚ Άρης Αλεξάνδρειο Μέλαθρο

ΑΣ ΠΑΟΚ: «Είμαστε αντίθετοι στην προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου στην ΚΑΕ Άρης»

Ανακοίνωση έκπληξη από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που ζητά να μην εγκριθεί η παραχώρηση του Παλέ Ντε Σπορ στην ομάδα μπάσκετ του Άρη

ΑΣ ΠΑΟΚ: «Είμαστε αντίθετοι στην προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου στην ΚΑΕ Άρης»
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Αρκετές ημέρες μετά τις εξαγγελίες για παραχώρηση του ιστορικού γηπέδου στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για 49 χρόνια, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ (που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Παλέ Ντε Σπορ) πήρε θέση εκφράζοντας την αντίθεση του και τονίζοντας την αναγκαία διατήρησή του υπό δημόσια διαχείριση για το συμφέρον των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Ο ΠΑΟΚ, εκφράζει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου στην εταιρεία «ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2003» για 49 έτη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 144 του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το Αλεξάνδρειο αποτελεί δημόσια αθλητική εγκατάσταση, η διαχείριση και εκμετάλλευσητης οποίας ανήκουν στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), σύμφωνα μετην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011.

Σε συνθήκες έλλειψης αθλητικών χώρων, θεωρούμε αναγκαία τη διατήρησή του υπό δημόσια διαχείριση, με διασφαλισμένη πρόσβαση των ερασιτεχνικών σωματείων της πόλης.

Για τον λόγο αυτό αποστείλαμε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιο για τον Αθλητισμό, κ. Ιωάννη Βρούτση, στην οποία παραθέτουμε αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις μας.

Με την παρέμβασή μας υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο προορισμό των εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών χώρων και χρόνων άθλησης για τα ερασιτεχνικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.»
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