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Άνετη νίκη του Προμηθέα με 81-71 επί της Τρέπτσα, βίντεο
Άνετη νίκη του Προμηθέα με 81-71 επί της Τρέπτσα, βίντεο
Η Τρέπτσα Κοσόβου αντιστάθηκε στον Προμηθέα για τρία δεκάλεπτα, αλλά τελικά η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με σκορ 81-71
Ο Προμηθέας συνάντησε σθεναρή αντίσταση για τρία δεκάλεπτα απ’ την Τρέπτσα του Κοσόβου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», όμως στην τελευταία περίοδο πάτησε... γκάζι κι έφτασε σε μία πιο άνετη επικράτηση με 81-71 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου του FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Πάτρας ανέβηκε πλέον στο 4-2, σταθεροποιήθηκε στη δεύτερη θέση και πλησίασε ακόμη περισσότερο στον στόχο της πρόκρισης στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Αχαιούς ήταν ο Νιού Γουίλιαμς που «έγραψε» 21 πόντους (3/8τρίπ.), ενώ καθοριστικός στην τέταρτη περίοδο ήταν κι ο Σανόν Έβανς (11π., 3/5τρίπ.), ο οποίος με δύο σερί τρίποντα έβαλε «σφραγίδα» νίκης για τον Προμηθέα. Εξαιρετικό παιχνίδι κι απ’ τον Κένταλ Κόουλμαν (13π., 8ρ.) για τους Πατρινούς που είχαν 40,7% στο τρίποντο (11/27) και 57,1% στο δίποντο (16/28).
Τα δεκάλεπτα: 17-9, 37-31, 53-47, 81-71
Διαιτητές: Βελίκοβ, Κοτρόμπας-Ντασκάλου, Τόρες Σάντσεθ
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Μιχάλης Μιχελάκος): Νικολαΐδης, Κόουλμαν 13, Παρασκευόπουλος 3, Έβανς 11 (3), Ντίπλαρος, Ράλλης, Καλαϊτζάκης 9 (1), Κουρουπάκης 7, Γουίλιαμς 21 (3), Αντετοκούνμπο 4 (1), Κάθμπερτσον 5 (1), Κουλμπόκα 8 (2).
ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Θέλγουελ 12 (2), Πέιν 5, Μόμπλεϊ, Τοκότο 11 (1), Καλάκαϊ, Τμούσιτς 8 (2), Χαϊρίζι 2, Γκράχαμ 5, Τζόουνς 15, Καπίτι 4, Χάσμπρουκ 9 (1), Ντάσιλα.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Αχαιούς ήταν ο Νιού Γουίλιαμς που «έγραψε» 21 πόντους (3/8τρίπ.), ενώ καθοριστικός στην τέταρτη περίοδο ήταν κι ο Σανόν Έβανς (11π., 3/5τρίπ.), ο οποίος με δύο σερί τρίποντα έβαλε «σφραγίδα» νίκης για τον Προμηθέα. Εξαιρετικό παιχνίδι κι απ’ τον Κένταλ Κόουλμαν (13π., 8ρ.) για τους Πατρινούς που είχαν 40,7% στο τρίποντο (11/27) και 57,1% στο δίποντο (16/28).
Τα δεκάλεπτα: 17-9, 37-31, 53-47, 81-71
Διαιτητές: Βελίκοβ, Κοτρόμπας-Ντασκάλου, Τόρες Σάντσεθ
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Μιχάλης Μιχελάκος): Νικολαΐδης, Κόουλμαν 13, Παρασκευόπουλος 3, Έβανς 11 (3), Ντίπλαρος, Ράλλης, Καλαϊτζάκης 9 (1), Κουρουπάκης 7, Γουίλιαμς 21 (3), Αντετοκούνμπο 4 (1), Κάθμπερτσον 5 (1), Κουλμπόκα 8 (2).
ΤΡΕΠΤΣΑ (Αζίζ Μπεκίρ): Θέλγουελ 12 (2), Πέιν 5, Μόμπλεϊ, Τοκότο 11 (1), Καλάκαϊ, Τμούσιτς 8 (2), Χαϊρίζι 2, Γκράχαμ 5, Τζόουνς 15, Καπίτι 4, Χάσμπρουκ 9 (1), Ντάσιλα.
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