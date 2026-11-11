Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Day 1s» στην οποία είναι παραγωγός
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Day 1s» στην οποία είναι παραγωγός
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο και ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Μάθιου Βον από τον Απρίλιο του 2025 είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο - Έτοιμη και η πρώτη ταινία της «UR Marv»
Όταν στις 10 Απριλίου 2025 ανακοινώθηκε αυτή η περίεργη... σύμπραξη, ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή και ενός αναγνωρισμένου σκηνοθέτη η αλήθεια είναι ότι πολλοί απόρρησαν.
Από τη μία πλευρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο και από την άλλη ο (φανατικός φίλος της Τσέλσι και σύζυγος της Κλόντια Σίφερ) Μάθιου Βον, ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα κεφάλαι τους δημιουργώντας το κινηματογραφικό στούντιο «UR Marv».
Αρκετούς μήνες αργότερα κι ενώ η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα τους είχε... ξεχαστεί, ήρθε η στιγμή για να ανακοινωθεί η πρώτη τους τηλεοπτική παραγωγή, ενώ την ίδια ώρα άλλες πηγές αναφέρουν ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και η πρώτη τους ταινία στην οποία είχαν την ευθύνη της παραγωγής!
Ο Πορτογάλος άσος ανάρτησε μια φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram δίπλα στον διάσημο Βρετανό σκηνοθέτη σχολιάζοντας: «Εξαιρετικά νέα, μόλις ξεκίνησε η παραγωγή της πρώτης μου τηλεοπτικής σειράς “Day 1s”, περισσότερα σύντομα».
Ο Ρονάλντο δεν ήθελε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ωστόσο το εξειδικευμένο σε θέματα τεχνών και ψυχαγωγίας ειδησεογραφικό site Deadline αποκάλυψε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει στο επίκεντρο της ιστορίας.
Η πλοκή ακολουθεί έναν Βρετανό πράκτορα με το όνομα Στάνλεϊ Ντάλτον (Stanley Dalton), τον οποίο υποδέχεται ο Ντάμιεν Λιούις, ενώ στη σειρά θα κάνει γκεστ εμφάνιση τόσο ο Ρονάλντο όσο και ο άλλοτε αντίπαλος του Τιερί Ανρί.
Όσον αφορά την πρώτη ταινία από την κοινή εταιρεία παραγωγής των Βον, Ρονάλντο (UR MARV) είναι η ανατρεπτική κωμωδία δράσης «Stuntnuts» μ' ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ, Σαμ Ρόκγουελ και Ματ Ντέιμον και αποτελεί έναν φόρο τιμής στους κασκαντέρ.
Από τη μία πλευρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο και από την άλλη ο (φανατικός φίλος της Τσέλσι και σύζυγος της Κλόντια Σίφερ) Μάθιου Βον, ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα κεφάλαι τους δημιουργώντας το κινηματογραφικό στούντιο «UR Marv».
Soccer legend Cristiano Ronaldo and acclaimed director Matthew Vaughn have kicked off UR•Marv, a joint venture film studio. https://t.co/skLTT2ELk8— Variety (@Variety) April 10, 2025
Αρκετούς μήνες αργότερα κι ενώ η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα τους είχε... ξεχαστεί, ήρθε η στιγμή για να ανακοινωθεί η πρώτη τους τηλεοπτική παραγωγή, ενώ την ίδια ώρα άλλες πηγές αναφέρουν ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και η πρώτη τους ταινία στην οποία είχαν την ευθύνη της παραγωγής!
Ο Πορτογάλος άσος ανάρτησε μια φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram δίπλα στον διάσημο Βρετανό σκηνοθέτη σχολιάζοντας: «Εξαιρετικά νέα, μόλις ξεκίνησε η παραγωγή της πρώτης μου τηλεοπτικής σειράς “Day 1s”, περισσότερα σύντομα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Ρονάλντο δεν ήθελε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ωστόσο το εξειδικευμένο σε θέματα τεχνών και ψυχαγωγίας ειδησεογραφικό site Deadline αποκάλυψε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει στο επίκεντρο της ιστορίας.
Η πλοκή ακολουθεί έναν Βρετανό πράκτορα με το όνομα Στάνλεϊ Ντάλτον (Stanley Dalton), τον οποίο υποδέχεται ο Ντάμιεν Λιούις, ενώ στη σειρά θα κάνει γκεστ εμφάνιση τόσο ο Ρονάλντο όσο και ο άλλοτε αντίπαλος του Τιερί Ανρί.
Όσον αφορά την πρώτη ταινία από την κοινή εταιρεία παραγωγής των Βον, Ρονάλντο (UR MARV) είναι η ανατρεπτική κωμωδία δράσης «Stuntnuts» μ' ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τους Κρις Χέμσγουορθ, Σαμ Ρόκγουελ και Ματ Ντέιμον και αποτελεί έναν φόρο τιμής στους κασκαντέρ.
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