Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Δήμας, Λεωνίδης, Σαμπάνης και Τζελίλης: Επτά Ολυμπιακά μετάλλια της Dream Team της Άρσης Βαρών σε μια φωτογραφία
Δήμας, Λεωνίδης, Σαμπάνης και Τζελίλης: Επτά Ολυμπιακά μετάλλια της Dream Team της Άρσης Βαρών σε μια φωτογραφία
Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες έσμιξαν ξανά και θυμήθηκαν τα χρόνια της κυριαρχίας της χώρας στο παγκόσμιο στερέωμα στο άθλημα της Άρσης Βαρών
Βαλέριος Λεωνίδης, Λεωνίδας Σαμπάνης, Πύρρος Δήμας και Γιώργος Τζελίλης έγραψαν ιστορία στη δεκαετία του ΄90 και έπειτα ως μέλη της ελληνικής dream team της Άρσης Βαρών.
Οι «γίγαντες» της Άρσης Βαρών βρέθηκαν στα εγκαίνια της αίθουσας του αθλήματος στο ΟΑΚΑ και θυμήθηκαν τα παλιά ένδοξα χρόνια.
Η ομοσπονδία ανεβάζοντας την φωτογραφία στα social media έγραψε: «Επτά Ολυμπιακά μετάλλια και αμέτρητα σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα».
Ο Πύρρος Δήμας έχει 3 χρυσά και 1 χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Βαλέριος Λεωνίδης ένα ασημένιο και άλλα δύο ασημένια ο Λεωνίδας Σαμπάνης.
Από τη φωτογραφία λείπει ο Κάχι Καχιασβίλι, ο οποίος ζει στην Γεωργία.
Οι «γίγαντες» της Άρσης Βαρών βρέθηκαν στα εγκαίνια της αίθουσας του αθλήματος στο ΟΑΚΑ και θυμήθηκαν τα παλιά ένδοξα χρόνια.
Η ομοσπονδία ανεβάζοντας την φωτογραφία στα social media έγραψε: «Επτά Ολυμπιακά μετάλλια και αμέτρητα σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα».
Ο Πύρρος Δήμας έχει 3 χρυσά και 1 χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Βαλέριος Λεωνίδης ένα ασημένιο και άλλα δύο ασημένια ο Λεωνίδας Σαμπάνης.
Από τη φωτογραφία λείπει ο Κάχι Καχιασβίλι, ο οποίος ζει στην Γεωργία.
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