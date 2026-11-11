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Ζαγαρίτης: «Διαφορετική η προσέγγιση της Ολλανδίας την Παρασκευή, ο Μπουφόν με είχε σαν παιδί του»
Ζαγαρίτης: «Διαφορετική η προσέγγιση της Ολλανδίας την Παρασκευή, ο Μπουφόν με είχε σαν παιδί του»
Ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ο οποίος αγωνίζεται στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Χέρενφεν, μίλησε στο «The Football Show» για το επερχόμενο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία, αλλά και για τη σχέση του με τον Τζανλουίτζι Μπουφόν
Ο ποδοσφαιριστής της Χέρενφεν, Βασίλης Ζαγαρίτης, φιλοξενήθηκε στο «The Football Show», όπου μίλησε για την επερχόμενη μάχη της Εθνικής με την Ολλανδία, την επιλογή του να πάει στο ολλανδικό πρωτάθλημα, την περίοδο που αγωνιζόταν στην Πάρμα έχοντας συμπαίκτη τον θρύλο, Τζανλουίτζι Μπουφόν, αλλά και τους μελλοντικούς του στόχους.
«Ο Μπουφόν είναι πολύ ταπεινός και απλός σαν άνθρωπος, μου συμπεριφερόταν σαν να είμαι γιος του» ανέφερε ο Έλληνας αριστερός μπακ για την περίοδο που ήταν στην Πάρμα έχοντας συμπαίκτη τον μυθικό τερματοφύλακα, Τζανλουίτζι Μπουφόν, ενώ διηγήθηκε μία ιστορία με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον «Τζίτζι».
«Η Ολλανδία θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον πρώτο παιχνίδι» είπε όσον αφορά την επερχόμενη μάχη της εθνικής Ελλάδος με την αντίστοιχη της Ολλανδίας.
Χαρακτήρισε «πιο σωστή σκέψη» το να πάει στην Ολλανδία, ενώ αποκάλυψε πως δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ωστόσο λόγω συνθηκών, δεν είχε άλλη επιλογή.
«Πρωταρχικός μου στόχος να πάω στην Bundesliga, κάτι που θεωρώ κοντινό και ρεαλιστικό» δήλωσε σχετικά με τους στόχους του στο άμεσο μέλλον.
«Ο Μπουφόν είναι πολύ ταπεινός και απλός σαν άνθρωπος, μου συμπεριφερόταν σαν να είμαι γιος του» ανέφερε ο Έλληνας αριστερός μπακ για την περίοδο που ήταν στην Πάρμα έχοντας συμπαίκτη τον μυθικό τερματοφύλακα, Τζανλουίτζι Μπουφόν, ενώ διηγήθηκε μία ιστορία με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον «Τζίτζι».
«Η Ολλανδία θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον πρώτο παιχνίδι» είπε όσον αφορά την επερχόμενη μάχη της εθνικής Ελλάδος με την αντίστοιχη της Ολλανδίας.
Χαρακτήρισε «πιο σωστή σκέψη» το να πάει στην Ολλανδία, ενώ αποκάλυψε πως δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα, ωστόσο λόγω συνθηκών, δεν είχε άλλη επιλογή.
«Πρωταρχικός μου στόχος να πάω στην Bundesliga, κάτι που θεωρώ κοντινό και ρεαλιστικό» δήλωσε σχετικά με τους στόχους του στο άμεσο μέλλον.
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