Ζαγαρίτης: «Διαφορετική η προσέγγιση της Ολλανδίας την Παρασκευή, ο Μπουφόν με είχε σαν παιδί του»

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ο οποίος αγωνίζεται στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Χέρενφεν, μίλησε στο «The Football Show» για το επερχόμενο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία, αλλά και για τη σχέση του με τον Τζανλουίτζι Μπουφόν