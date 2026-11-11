Φίλαθλος στην Τουρκία μπήκε με το αναπηρικό αμαξίδιο στο γήπεδο για να πανηγυρίσει και γνώρισε την αποθέωση, δείτε βίντεο
SPORTS
φίλαθλος Γκέμπζεσπορ

Φίλαθλος στην Τουρκία μπήκε με το αναπηρικό αμαξίδιο στο γήπεδο για να πανηγυρίσει και γνώρισε την αποθέωση, δείτε βίντεο

Μια υπέροχη στιγμή που αποδεικνύει πως η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει περιορισμούς καταγράφηκε στην Τουρκία, όταν φίλαθλος της Γκέμπζεσπορ μπήκε με το μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιό του στον αγωνιστικό χώρο

Φίλαθλος στην Τουρκία μπήκε με το αναπηρικό αμαξίδιο στο γήπεδο για να πανηγυρίσει και γνώρισε την αποθέωση, δείτε βίντεο
Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, στην αναμέτρηση της Γκέμπζεσπορ με την Ινεγκόλ Κάφκας για την τρίτη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.



Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με επτά συνολικά γκολ, εναλλαγές στο σκορ και δραματικό φινάλε. Η Γκέμπζεσπορ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 4-3, χάρη σε τέρμα του Μπατουχάν Αλτιντάς στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στις εξέδρες.

Ανάμεσα στους φιλάθλους που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους βρισκόταν και ένας οπαδός με κινητικό πρόβλημα, ο οποίος αποφάσισε να μπει στον αγωνιστικό χώρο με το μηχανοκίνητο αναπηρικό αμαξίδιό του, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με τους ποδοσφαιριστές τη σπουδαία επιτυχία της αγαπημένης του ομάδας.



Η εικόνα του έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια και αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι.

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Μάλιστα, η ίδια η Γκέμπζεσπορ θέλησε να τιμήσει τον συγκεκριμένο φίλαθλο, δημοσιεύοντας μια ξεχωριστή εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη το εξής μήνυμα: «Το αληθινό πάθος δεν γνωρίζει εμπόδια».


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