Ψηφίστηκε η ρύθμιση για την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης»
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Ψηφίστηκε η ρύθμιση για την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Βουλή υπερψήφισε τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης», ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση του έργου

Ψηφίστηκε η ρύθμιση για την ανακατασκευή του «Γ. Καραϊσκάκης»
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Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του νέου  «Γ. Καραϊσκάκης» έγινε, καθώς η Βουλή υπερψήφισε τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ανακατασκευή του ιστορικού γηπέδου του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί κομβικό σημείο για την υλοποίηση του σχεδιασμού των «ερυθρόλευκων», καθώς ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών και την είσοδο του έργου στην επόμενη φάση.

Στον Ολυμπιακό βλέπουν πλέον την ανακατασκευή του φαληρικού γηπέδου να πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή της, μετά και τη θετική εξέλιξη στη Βουλή.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα για το γήπεδο των Πειραιωτών, με τις επόμενες κινήσεις να αφορούν πλέον την προώθηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου.
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