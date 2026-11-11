Ο ΕΟΚΑΝ στο Ετήσιο Συνέδριο της Europol για την προστασία των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων
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ΕΟΚΑΝ Γρηγόρης Λέων συνέδριο

Ο ΕΟΚΑΝ στο Ετήσιο Συνέδριο της Europol για την προστασία των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο AP COPY 2026 της Europol, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τη διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Europol

Ο ΕΟΚΑΝ στο Ετήσιο Συνέδριο της Europol για την προστασία των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων
Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο AP COPY 2026 της Europol, με θέμα «Protecting Major Sporting Events – Tackling Counterfeiting, Piracy and Illicit Trade», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τη διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και της Europol. Τον ΕΟΚΑΝ εκπροσώπησε η Υπεύθυνη του Γραφείου Ερευνών και Συλλογής Πληροφοριών, Στάλω Κάττου.

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι αστυνομικών και τελωνειακών αρχών από ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στελέχη σημαντικών διεθνών οργανισμών, όπως η Europol, η Interpol, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA). Στις εργασίες έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι αθλητικών φορέων, ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ψηφιακών πλατφορμών και οργανισμών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στη σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τον αθλητισμό, στην παραποίηση αθλητικών προϊόντων, στην πειρατεία αθλητικού περιεχομένου, στην παράνομη διακίνηση φαρμάκων και ουσιών, καθώς και στις διαδικτυακές απάτες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και κοινωνικών δικτύων.

Ιδιαίτερη σημασία για τον ΕΟΚΑΝ είχε η τέταρτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Behind the Medal: Doping, Anabolics, and Illicit Pharmaceutical Networks», η οποία ανέδειξε τα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διακίνηση αναβολικών στεροειδών, ουσιών ενίσχυσης της αθλητικής απόδοσης και παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκειά της εξετάστηκαν οι σύγχρονες μέθοδοι παράνομης διαδικτυακής διακίνησης, η προώθηση απαγορευμένων ουσιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παράνομη παρασκευή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και οι μηχανισμοί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κινδύνους που συνεπάγονται αυτές οι πρακτικές για την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο Διοικήτης του ΕΟΚΑΝ Δρ. Γρηγόρη Λέων δήλωσε «Η προστασία του καθαρού αθλητισμού αποτελεί μια σύνθετη και διαρκή προσπάθεια, η οποία απαιτεί γνώση, εγρήγορση και ισχυρές συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα παράνομα δίκτυα διακίνησης αναβολικών και απαγορευμένων ουσιών δεν απειλούν μόνο την ισονομία και την αξιοπιστία των αθλητικών διοργανώσεων, αλλά πρωτίστως την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών. Ο ΕΟΚΑΝ επενδύει στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιες αρχές, ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου».

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