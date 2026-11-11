Τέλος ο Κάουτ από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε μετά από μόλις δύο αγώνες, δείτε βίντεο
SPORTS
Φενέρμπαχτσε Ντιρκ Κάουτ

Τέλος ο Κάουτ από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε μετά από μόλις δύο αγώνες, δείτε βίντεο

Ο Ολλανδός προπονητής αποχαιρέτησε τον πάγκο της τούρκικης ομάδας μετά από μόλις δύο αγώνες, αφού είχε τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού, ύστερα από την απομάκρυνση του Ισμαΐλ Καρτάλ

Τέλος ο Κάουτ από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε μετά από μόλις δύο αγώνες, δείτε βίντεο
Ελάχιστα κράτησε η παρουσία του Ντιρκ Κάουτ στην τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Ολλανδός αποχώρησε από τον σύλλογο έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε μόλις δύο αναμετρήσεις.

Ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ είχε αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του προπονητή, μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με αποστολή να καλύψει το κενό μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του.



Το σύντομο πέρασμά του από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας περιλάμβανε δύο εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Στο πρώτο παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Γκεζτέπε, ωστόσο στο δεύτερο ο Κάουτ κατάφερε να αποχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συγκεκριμένα, οδήγησε την ομάδα της Κωνσταντινούπολης σε μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League. Ένα αποτέλεσμα με ξεχωριστή συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς είχε περάσει έξι ιδιαίτερα σημαντικά χρόνια στην αγγλική ομάδα.

Ο Κάουτ φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων» από το 2006 έως το 2012, καταγράφοντας συνολικά 285 συμμετοχές και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Στην ανακοίνωσή της η Φενέρμπαχτσε αναφέρει: «Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ! Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.

Αρχικά στάθηκες στο πλευρό μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για τη φανέλα μας και η αφοσίωσή σου σου εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.

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Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα. Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια θα παραμείνει για πάντα ξεχωριστή. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι πραγματικά αποχωρισμοί, αλλά επιβεβαιώνουν έναν δεσμό που κρατά αιώνια».

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