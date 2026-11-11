Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Τέλος ο Κάουτ από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε μετά από μόλις δύο αγώνες, δείτε βίντεο
Τέλος ο Κάουτ από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε μετά από μόλις δύο αγώνες, δείτε βίντεο
Ο Ολλανδός προπονητής αποχαιρέτησε τον πάγκο της τούρκικης ομάδας μετά από μόλις δύο αγώνες, αφού είχε τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού, ύστερα από την απομάκρυνση του Ισμαΐλ Καρτάλ
Ελάχιστα κράτησε η παρουσία του Ντιρκ Κάουτ στην τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Ολλανδός αποχώρησε από τον σύλλογο έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε μόλις δύο αναμετρήσεις.
Ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ είχε αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του προπονητή, μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με αποστολή να καλύψει το κενό μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του.
Το σύντομο πέρασμά του από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας περιλάμβανε δύο εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Στο πρώτο παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Γκεζτέπε, ωστόσο στο δεύτερο ο Κάουτ κατάφερε να αποχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Συγκεκριμένα, οδήγησε την ομάδα της Κωνσταντινούπολης σε μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League. Ένα αποτέλεσμα με ξεχωριστή συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς είχε περάσει έξι ιδιαίτερα σημαντικά χρόνια στην αγγλική ομάδα.
Ο Κάουτ φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων» από το 2006 έως το 2012, καταγράφοντας συνολικά 285 συμμετοχές και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.
Στην ανακοίνωσή της η Φενέρμπαχτσε αναφέρει: «Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ! Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.
Αρχικά στάθηκες στο πλευρό μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για τη φανέλα μας και η αφοσίωσή σου σου εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.
Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα. Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια θα παραμείνει για πάντα ξεχωριστή. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι πραγματικά αποχωρισμοί, αλλά επιβεβαιώνουν έναν δεσμό που κρατά αιώνια».
Ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ είχε αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του προπονητή, μετά την αποχώρηση του Ισμαΐλ Καρτάλ, με αποστολή να καλύψει το κενό μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος αντικαταστάτης του.
Teşekkürler Dirk Kuyt! Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk! 🙏— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 11, 2026
Το σύντομο πέρασμά του από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας περιλάμβανε δύο εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Στο πρώτο παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε γνώρισε την ήττα με 2-1 από την Γκεζτέπε, ωστόσο στο δεύτερο ο Κάουτ κατάφερε να αποχωρήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Συγκεκριμένα, οδήγησε την ομάδα της Κωνσταντινούπολης σε μια σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της League Phase του Champions League. Ένα αποτέλεσμα με ξεχωριστή συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς είχε περάσει έξι ιδιαίτερα σημαντικά χρόνια στην αγγλική ομάδα.
Ο Κάουτ φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων» από το 2006 έως το 2012, καταγράφοντας συνολικά 285 συμμετοχές και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.
Στην ανακοίνωσή της η Φενέρμπαχτσε αναφέρει: «Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ! Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.
Αρχικά στάθηκες στο πλευρό μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για τη φανέλα μας και η αφοσίωσή σου σου εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.
Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα. Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια θα παραμείνει για πάντα ξεχωριστή. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν είναι πραγματικά αποχωρισμοί, αλλά επιβεβαιώνουν έναν δεσμό που κρατά αιώνια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα