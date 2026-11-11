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Μασούρας: «Στα 102 χρόνια της ΕΠΟ εύχομαι να είμαστε στο EURO», οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας, βίντεο
Μασούρας: «Στα 102 χρόνια της ΕΠΟ εύχομαι να είμαστε στο EURO», οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας, βίντεο
Mε αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας οι Έλληνες διεθνείς έστειλαν τις ευχές τους, με εκείνη του Γιώργου Μασούρα να ξεχωρίζει
Τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της συμπληρώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στις 14 Νοεμβρίου 2026, με τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας να στέλνουν τις δικές τους ευχές για τη σημαντική αυτή επέτειο.
Η ελληνική αποστολή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για τις τελευταίες αναμετρήσεις του UEFA Nations League, δεν ξέχασε τα γενέθλια της Ομοσπονδίας, με τους διεθνείς να εκφράζουν τη χαρά τους για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η ευχή του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος έβαλε στο επίκεντρο την παρουσία της «γαλανόλευκης» στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
«Εύχομαι και στα χίλια χρόνια της ΕΠΟ, απλά στα εκατόν δύο εύχομαι να είμαστε στο EURO», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα για την επιστροφή της Εθνικής σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πέλκας ευχήθηκε μακροημέρευση στην Ομοσπονδία, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την πορεία και την εξέλιξη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
«Εύχομαι άλλα εκατό και άλλα εκατό. Χαιρόμαστε που είμαστε μέλη, βλέπουμε ότι η Εθνική δυναμώνει και μεγαλώνει. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα», ήταν τα λόγια του.
Η επέτειος της ΕΠΟ συμπίπτει με μια σημαντική περίοδο για την Εθνική ομάδα, η οποία έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις για το Nations League. Συγκεκριμένα, στις 13 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ (21:45), ενώ στις 16 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τη Σερβία (21:45).
Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων θα καθορίσουν την τελική κατάταξη της Ελλάδας στον όμιλό της, με την πρώτη δυάδα να εξασφαλίζει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Η ελληνική αποστολή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για τις τελευταίες αναμετρήσεις του UEFA Nations League, δεν ξέχασε τα γενέθλια της Ομοσπονδίας, με τους διεθνείς να εκφράζουν τη χαρά τους για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η ευχή του Γιώργου Μασούρα, ο οποίος έβαλε στο επίκεντρο την παρουσία της «γαλανόλευκης» στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
«Εύχομαι και στα χίλια χρόνια της ΕΠΟ, απλά στα εκατόν δύο εύχομαι να είμαστε στο EURO», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα για την επιστροφή της Εθνικής σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Πέλκας ευχήθηκε μακροημέρευση στην Ομοσπονδία, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την πορεία και την εξέλιξη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
«Εύχομαι άλλα εκατό και άλλα εκατό. Χαιρόμαστε που είμαστε μέλη, βλέπουμε ότι η Εθνική δυναμώνει και μεγαλώνει. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα», ήταν τα λόγια του.
Η επέτειος της ΕΠΟ συμπίπτει με μια σημαντική περίοδο για την Εθνική ομάδα, η οποία έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις για το Nations League. Συγκεκριμένα, στις 13 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ (21:45), ενώ στις 16 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τη Σερβία (21:45).
Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων θα καθορίσουν την τελική κατάταξη της Ελλάδας στον όμιλό της, με την πρώτη δυάδα να εξασφαλίζει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
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