Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Ολλανδία-Ελλάδα: H συγκινητική ιστορία του διαιτητή Σάγκι, δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι και συγχώρεσε τον ανήλικο δράστη, δείτε βίντεο
Ολλανδία-Ελλάδα: H συγκινητική ιστορία του διαιτητή Σάγκι, δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι και συγχώρεσε τον ανήλικο δράστη, δείτε βίντεο
Μια ξεχωριστή ιστορία ανθρωπιάς συνοδεύει τον Ροχίτ Σάγκι, τον Νορβηγό διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία - Ο 34χρονος ρέφερι είχε δεχθεί επίθεση με μπουκάλι από 14χρονο φίλαθλο, ωστόσο επέλεξε να τον συγχωρήσει
Μια ξεχωριστή ιστορία ανθρωπιάς και συγχώρεσης συνοδεύει τον Ροχίτ Σάγκι, τον Νορβηγό διαιτητή που ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, την Παρασκευή (13/11, 21:45), στο Άμστερνταμ, για το Nations League.
Ο 34χρονος ρέφερι έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας στη χώρα του όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό που βίωσε τον Μάιο του 2023.
Συγκεκριμένα, μετά την αναμέτρηση της Στάμπαεκ με τη Βαλερένγκα (2-1), στις 29 Μαΐου, ο Σάγκι δέχθηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι από την εξέδρα, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη φυσούνα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί διάσειση.
Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε μια μακρά αντιπαράθεση, ωστόσο ο Νορβηγός διαιτητής επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Όπως αποκαλύφθηκε από τα Mέσα ενημέρωσης της χώρας, ο δράστης ήταν μόλις 14 ετών και ο Σάγκι αποφάσισε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, προσφέροντάς του την ευκαιρία να καταλάβει το λάθος του.
Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στη συγχώρεση. Τον προσκάλεσε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Κυπέλλου ανάμεσα στη Φρέντρικσταντ και τη Βίκινγκ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τη δουλειά ενός διαιτητή. Ο νεαρός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την προετοιμασία των ρέφερι, αλλά και να ακούσει την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
«Ήθελα να τον εμπνεύσω και πιστεύω ότι τα κατάφερα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Σάγκι, εξηγώντας τη σκέψη πίσω από την απόφασή του.
Η στάση του Νορβηγού διαιτητή προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου. Τον Ιούνιο του 2023, το Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης τον ανακήρυξε «Φωνή του Διαλόγου του Μήνα», τιμώντας τον για την επιλογή του να αντιμετωπίσει το περιστατικό με συγχώρεση και διάθεση επικοινωνίας αντί για εκδίκηση.
Η διευθύντρια του Κέντρου, Κέρστι Φλόγσταντ, είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση του Σάγκι με τον 14χρονο ένα συγκινητικό παράδειγμα συμφιλίωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγχώρεσης και του ουσιαστικού διαλόγου.
Ο ίδιος, παραλαμβάνοντας τη σχετική τιμητική διάκριση στις 29 Ιουνίου 2023, είχε εκφράσει τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως μια κίνηση που για τον ίδιο έμοιαζε μικρή είχε τελικά σημαντικό αντίκτυπο και σε άλλους ανθρώπους.
Ο 34χρονος ρέφερι έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας στη χώρα του όχι μόνο για την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό που βίωσε τον Μάιο του 2023.
Συγκεκριμένα, μετά την αναμέτρηση της Στάμπαεκ με τη Βαλερένγκα (2-1), στις 29 Μαΐου, ο Σάγκι δέχθηκε ένα μπουκάλι στο κεφάλι από την εξέδρα, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη φυσούνα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί διάσειση.
Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε μια μακρά αντιπαράθεση, ωστόσο ο Νορβηγός διαιτητής επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Όπως αποκαλύφθηκε από τα Mέσα ενημέρωσης της χώρας, ο δράστης ήταν μόλις 14 ετών και ο Σάγκι αποφάσισε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, προσφέροντάς του την ευκαιρία να καταλάβει το λάθος του.
Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στη συγχώρεση. Τον προσκάλεσε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Κυπέλλου ανάμεσα στη Φρέντρικσταντ και τη Βίκινγκ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τη δουλειά ενός διαιτητή. Ο νεαρός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την προετοιμασία των ρέφερι, αλλά και να ακούσει την επικοινωνία τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
«Ήθελα να τον εμπνεύσω και πιστεύω ότι τα κατάφερα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Σάγκι, εξηγώντας τη σκέψη πίσω από την απόφασή του.
Η στάση του Νορβηγού διαιτητή προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου. Τον Ιούνιο του 2023, το Κέντρο Νόμπελ Ειρήνης τον ανακήρυξε «Φωνή του Διαλόγου του Μήνα», τιμώντας τον για την επιλογή του να αντιμετωπίσει το περιστατικό με συγχώρεση και διάθεση επικοινωνίας αντί για εκδίκηση.
Η διευθύντρια του Κέντρου, Κέρστι Φλόγσταντ, είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση του Σάγκι με τον 14χρονο ένα συγκινητικό παράδειγμα συμφιλίωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγχώρεσης και του ουσιαστικού διαλόγου.
Ο ίδιος, παραλαμβάνοντας τη σχετική τιμητική διάκριση στις 29 Ιουνίου 2023, είχε εκφράσει τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως μια κίνηση που για τον ίδιο έμοιαζε μικρή είχε τελικά σημαντικό αντίκτυπο και σε άλλους ανθρώπους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα