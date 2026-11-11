The Football Show live: Τα πλάνα και τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μεγάλο ματς της Ελλάδας με την Ολλανδίας
SPORTS
The Football Show

The Football Show live: Τα πλάνα και τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μεγάλο ματς της Ελλάδας με την Ολλανδίας

Σε απευθείας σύνδεση αναλύει τα δεδομένα του αγώνα, ο παίκτης της Χερενφέιν Βασίλης Ζαγαρίτης που γνωρίζει πολύ καλά τη φιλοσοφία των «ουράνιε»

Ο… πυρετός πρόκρισης της εθνικής και Ζαγαρίτης, Τσιώλης live - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show live: Τα πλάνα και τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το μεγάλο ματς της Ελλάδας με την Ολλανδίας
UPD:
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 11 Νοεμβριου: Η εθνική ομάδα στο επίκεντρο ενδιαφέροντος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καταστρώνει τα πλάνα για το εκτός εδρας ματς με την Ολλανδία την Παρασκευή με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο… γρίφος του αμυντικού χάφ, η επιθετική υπεροπλία και τα όνειρα για την επιστροφή της γαλανόλευκης στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο!

Σε απευθείας σύνδεση αναλύει τα δεδομένα του β αγώνα, ο παίκτης της Χερενφέιν Βασίλης Ζαγαρίτης που γνωρίζει πολύ καλά τη φιλοσοφία των «ουράνιε».

Τη δική του πολύτιμη γνώμη καταθέτει και ο έμπειρος τεχνικός Σάκης Τσιώλης με μεγάλη θητεία σε υψηλό επίπεδο στους πάγκους αλλά και ως ποδοσφαιριστής που έπαιξε στην εθνική μας ομάδα.

Η ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος για ανασύνταξη των ομάδων αλλά και μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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