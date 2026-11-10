Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Κωστούλας: Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ που ζητά την απόκτησή του και η προειδοποίηση για την Άρσεναλ
Κωστούλας: Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ που ζητά την απόκτησή του και η προειδοποίηση για την Άρσεναλ
Την απόκτηση του Χαράλαμπου Κωστούλα από την Μπράιτον πρότεινε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Τέντι Σέριγχαμ, θεωρώντας πως ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προοπτικές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ο παλαίμαχος επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» εντυπωσιάζεται από την παρουσία του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στην Premier League και θεωρεί πως θα μπορούσε να αποτελέσει την ιδανική λύση για τα επιθετικά προβλήματα της ομάδας του Μάντσεστερ.
Η Γιουνάιτεντ διανύει μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συμπληρώσει οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, η πρόσφατη ισοπαλία με την Άστον Βίλα (4-4) ενίσχυσε τον προβληματισμό γύρω από την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και το μέλλον του Μάικλ Κάρικ.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Σέριγχαμ θεωρεί πως η χειμερινή μεταγραφική περίοδος αποτελεί ευκαιρία για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις στην κορυφή της επίθεσης.
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Η Γιουνάιτεντ διανύει μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς βρίσκεται στη 18η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συμπληρώσει οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, η πρόσφατη ισοπαλία με την Άστον Βίλα (4-4) ενίσχυσε τον προβληματισμό γύρω από την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας και το μέλλον του Μάικλ Κάρικ.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Σέριγχαμ θεωρεί πως η χειμερινή μεταγραφική περίοδος αποτελεί ευκαιρία για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις στην κορυφή της επίθεσης.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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