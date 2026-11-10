Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Καρούσο: «Μου έδωσαν 100.000 δολάρια για να ξυρίσω το κεφάλι μου μετά το πρωτάθλημα με τους Λέικερς», βίντεο
Ο Αμερικανός μίλησε σε δημοφιλές podcast και αποκάλυψε ότι εταιρία αντρικών καλλυντικών του έδωσε 100.000 δολάρια για να ξυρίσει το κεφάλι του για λόγους διαφήμισης
Όπως αποκάλυψε αμέσως μετά το πρωτάθλημα, μια εταιρεία ανδρικής περιποίησης τού χτύπησε την πόρτα με μια πρόταση που δεν μπορούσε να αρνηθεί.
«Έγινε ακριβώς μετά το πρωτάθλημα. Μόλις είχαμε πάρει τον τίτλο, έκλεισα μια συμφωνία με τη Manscaped. Υπέγραψα συμβόλαιο 100.000 δολαρίων για να προωθήσω τα προϊόντα τους.
Ήταν τότε που μόλις άρχιζαν να γίνονται γνωστοί. Γυρίσαμε μια διαφήμιση που έπαιξε στο TNT ή κάπου εκεί» ανέφερε αρχικά.
Όπως εξηγεί και στη συνέχεια του ποντκαστ η συμφωνία, όμως, περιλάμβανε έναν ξεκάθαρο όρο. Να ξυρίσει πλήρως το κεφάλι του μπροστά στην κάμερα με τον ίδιο να το κάνει χωρίς κανένα δισταγμό.
«Ήταν ένα κάπως αστείο κλιπ με εμένα να πετάω στον αέρα. Το στυλ τους είναι γενικά σαρκαστικό και χιουμοριστικό. Μου είπαν: “Θα σου δώσουμε ένα σωρό χρήματα, αρκεί να κάνεις αυτή τη διαφήμιση και να ξυρίσεις το κεφάλι σου''.
Τους είπα αμέσως ''Ναι, εννοείται!”. Έτσι κι αλλιώς ετοιμαζόμουν να το κάνω, οπότε γιατί να μην βγάλω και καλά λεφτά από αυτό;»
Alex Caruso says he signed a $100,000 deal with Manscaped that included shaving his head after winning the 2020 NBA championship with the Lakers “It was right after the championship. It was right after we won the chip. I did a deal with Manscaped. I signed a $100K deal with them to promote their stuff. This was when they were first coming on. I ended up shooting a commercial with them and it was on TNT or something” “It was this cheesy little me flying through the air. Kind of like their whole mantra is goofy and sarcastic. They were like we’ll give you a bunch of money and do this commercial and shave your head. I was like, all right, sure. I’m about to do this anyway. I might as well get some fun money”— dank (@cptdankkk) November 8, 2026
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