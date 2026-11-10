Καρούσο: «Μου έδωσαν 100.000 δολάρια για να ξυρίσω το κεφάλι μου μετά το πρωτάθλημα με τους Λέικερς», βίντεο
SPORTS
Άλεξ Καρούσο Λος Άντζελες Λέικερς Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Καρούσο: «Μου έδωσαν 100.000 δολάρια για να ξυρίσω το κεφάλι μου μετά το πρωτάθλημα με τους Λέικερς», βίντεο

Ο Αμερικανός μίλησε σε δημοφιλές podcast και αποκάλυψε ότι εταιρία αντρικών καλλυντικών του έδωσε 100.000 δολάρια για να ξυρίσει το κεφάλι του για λόγους διαφήμισης

Καρούσο: «Μου έδωσαν 100.000 δολάρια για να ξυρίσω το κεφάλι μου μετά το πρωτάθλημα με τους Λέικερς», βίντεο
Μιλώντας στο δημοφιλές podcast Pardon My Take, ο Άλεξ Καρούσο των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2020, αμέσως μετά την κατάκτηση του δαχτυλιδιού στη φούσκα του Ορλάντο με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Όπως αποκάλυψε αμέσως μετά το πρωτάθλημα, μια εταιρεία ανδρικής περιποίησης τού χτύπησε την πόρτα με μια πρόταση που δεν μπορούσε να αρνηθεί.

«Έγινε ακριβώς μετά το πρωτάθλημα. Μόλις είχαμε πάρει τον τίτλο, έκλεισα μια συμφωνία με τη Manscaped. Υπέγραψα συμβόλαιο 100.000 δολαρίων για να προωθήσω τα προϊόντα τους.

Ήταν τότε που μόλις άρχιζαν να γίνονται γνωστοί. Γυρίσαμε μια διαφήμιση που έπαιξε στο TNT ή κάπου εκεί» ανέφερε αρχικά.

Όπως εξηγεί και στη συνέχεια του ποντκαστ η συμφωνία, όμως, περιλάμβανε έναν ξεκάθαρο όρο. Να ξυρίσει πλήρως το κεφάλι του μπροστά στην κάμερα με τον ίδιο να το κάνει χωρίς κανένα δισταγμό.

«Ήταν ένα κάπως αστείο κλιπ με εμένα να πετάω στον αέρα. Το στυλ τους είναι γενικά σαρκαστικό και χιουμοριστικό. Μου είπαν: “Θα σου δώσουμε ένα σωρό χρήματα, αρκεί να κάνεις αυτή τη διαφήμιση και να ξυρίσεις το κεφάλι σου''.

Τους είπα αμέσως ''Ναι, εννοείται!”. Έτσι κι αλλιώς ετοιμαζόμουν να το κάνω, οπότε γιατί να μην βγάλω και καλά λεφτά από αυτό;»

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