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Με παιδιά έως 15 ετών στις κερκίδες θα υποδεχθεί η Σερβία τη Γερμανία για το Nations League
Με παιδιά έως 15 ετών στις κερκίδες θα υποδεχθεί η Σερβία τη Γερμανία για το Nations League
Η UEFA είχε επιβάλλει ποινή κεκλεισμένων των θυρών στη Σερβία λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς των οπαδών της αλλά τελικά ένα παραθυράκι του κανονισμού επέτρεψε σε 5.000 παιδιά να δουν το ματς
Παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, συνοδευόμενα από τους δασκάλους ή τους προπονητές τους, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Παρασκευής (13/11) για το Nations League μεταξύ Σερβίας και Γερμανίας, ομάδες που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (League A2) με την εθνική μας και την Ολλανδία.
Αν και η Σερβία ήταν αρχικά υποχρεωμένη να δώσει αυτόν τον εντός έδρας αγώνα στο Βελιγράδι κεκλεισμένων των θυρών -μια ποινή που επιβλήθηκε λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς των φιλάθλων της σε αναμετρήσεις εναντίον της Ολλανδίας και της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο- οι κανονισμοί της UEFA επιτρέπουν την παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας θεατών.
Αναμένονται περίπου 5.000 θεατές σε ένα στάδιο χωρητικότητας 55.000 θέσεων.
Στη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία διατέθηκαν επίσης πενήντα εισιτήρια, τα οποία δόθηκαν σε πιστούς φιλάθλους της ομάδας.
Η UEFA, επέβαλε τη σχετική ποινή τον περασμένο μήνα, ενώ η σερβική ομοσπονδία κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
Αν και η Σερβία ήταν αρχικά υποχρεωμένη να δώσει αυτόν τον εντός έδρας αγώνα στο Βελιγράδι κεκλεισμένων των θυρών -μια ποινή που επιβλήθηκε λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς των φιλάθλων της σε αναμετρήσεις εναντίον της Ολλανδίας και της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο- οι κανονισμοί της UEFA επιτρέπουν την παρουσία της συγκεκριμένης ομάδας θεατών.
Αναμένονται περίπου 5.000 θεατές σε ένα στάδιο χωρητικότητας 55.000 θέσεων.
Στη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία διατέθηκαν επίσης πενήντα εισιτήρια, τα οποία δόθηκαν σε πιστούς φιλάθλους της ομάδας.
Η UEFA, επέβαλε τη σχετική ποινή τον περασμένο μήνα, ενώ η σερβική ομοσπονδία κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
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