Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες»
Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες»
Το νέο μήνυμα του άτυχου μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού ο οποίος θα μείνει έξι μήνες εκτός δράσης
Ενώ ο Ολυμπιακός μαθαίνει και δυσκολεύεται να ζει χωρίς τον Γιαν Μοντέρο, ο Δομινικανός έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και προσπαθεί να βρει δύναμη να επιστρέψει δυνατός.
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μετά από επέμβαση στο μηνίσκο αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες.
Ο διεθνής άσος είναι αυτό τον καιρό στην Ισπανία όπου έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και πιστεύει πως θα επιστρέψει πιο δυνατός για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα.
Ο Γιαν Μοντέρο που βλέπει πάντα αισιόδοξα τα πράγματα έγραψε στο «Χ»: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες».
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μετά από επέμβαση στο μηνίσκο αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες.
Ο διεθνής άσος είναι αυτό τον καιρό στην Ισπανία όπου έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και πιστεύει πως θα επιστρέψει πιο δυνατός για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα.
Ο Γιαν Μοντέρο που βλέπει πάντα αισιόδοξα τα πράγματα έγραψε στο «Χ»: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες».
Siempre sale el sol después de los días grises 🤍.— Jean Montero (@jeanmontero03) November 10, 2026
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