Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες»
SPORTS
Ολυμπιακός Γιαν Μοντέρο

Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες»

Το νέο μήνυμα του άτυχου μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού ο οποίος θα μείνει έξι μήνες εκτός δράσης

Μοντέρο: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες»
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Ενώ ο Ολυμπιακός μαθαίνει και δυσκολεύεται να ζει χωρίς τον Γιαν Μοντέρο, ο Δομινικανός έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και προσπαθεί να βρει δύναμη να επιστρέψει δυνατός. 

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού μετά από επέμβαση στο μηνίσκο αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 6 μήνες.

Ο διεθνής άσος είναι αυτό τον καιρό στην Ισπανία όπου έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του και πιστεύει πως θα επιστρέψει πιο δυνατός για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. 

Ο Γιαν Μοντέρο που βλέπει πάντα αισιόδοξα τα πράγματα έγραψε στο «Χ»: «Πάντα βγαίνει ο ήλιος μετά από τις γκρίζες μέρες».
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