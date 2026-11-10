Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
«Μίδας» ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Αγγίζει έσοδα της τάξεως των 40 εκατ. δολαρίων από το τένις
«Μίδας» ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Αγγίζει έσοδα της τάξεως των 40 εκατ. δολαρίων από το τένις
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την ολοκλήρωση της σεζόν έχει πλέον έσοδα 39.841.492 από τις νίκες του στο τένις
Μια ανάσα από τα 40 εκατ. δολάρια είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκλεισε το 2026 με έσοδα της τάξεως των 2.051.356 δολαρίων σε μια μέτρια χρονιά για την καριέρα του.
Με αυτό το ποσό έφτασε πλέον τα 39.841.492 δολάρια από τις νίκες του στα τουρνουά τένις σ' όλη την καριέρα του και στο ξεκίνημα του 2027 στην Αυστραλία θα σπάσει το φράγμα των 40εκατ.
Τα χρήματα αυτά είναι για τις νίκες του σε απλό και διπλό. Μόνο στο απλό έχει 38.234.589 δολάρια και είναι στην 11η θέση όλων των εποχών.
Στην 1η θέση με 194.691.590 δολάρια είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην καριέρα του έχει κατακτήσει 13 τίτλους με σπουδαιότερο αυτόν στο ATP Finals 2019 στο Λονδίνο.
Το 2019 ήταν και η καλύτερη χρονιά από θέμα εσόδων αφού είχε 6.712.206 δολάρια.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκλεισε το 2026 με έσοδα της τάξεως των 2.051.356 δολαρίων σε μια μέτρια χρονιά για την καριέρα του.
Με αυτό το ποσό έφτασε πλέον τα 39.841.492 δολάρια από τις νίκες του στα τουρνουά τένις σ' όλη την καριέρα του και στο ξεκίνημα του 2027 στην Αυστραλία θα σπάσει το φράγμα των 40εκατ.
Τα χρήματα αυτά είναι για τις νίκες του σε απλό και διπλό. Μόνο στο απλό έχει 38.234.589 δολάρια και είναι στην 11η θέση όλων των εποχών.
Στην 1η θέση με 194.691.590 δολάρια είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην καριέρα του έχει κατακτήσει 13 τίτλους με σπουδαιότερο αυτόν στο ATP Finals 2019 στο Λονδίνο.
Το 2019 ήταν και η καλύτερη χρονιά από θέμα εσόδων αφού είχε 6.712.206 δολάρια.
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