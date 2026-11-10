«Μίδας» ο Στέφανος Τσιτσιπάς: Αγγίζει έσοδα της τάξεως των 40 εκατ. δολαρίων από το τένις

39.841.492 δολάρια από τις νίκες του στα τουρνουά τένις σ' όλη την καριέρα του και στο ξεκίνημα του 2027 στην Αυστραλία θα σπάσει το φράγμα των 40εκατ.



Τα χρήματα αυτά είναι για τις νίκες του σε απλό και διπλό. Μόνο στο απλό έχει 38.234.589 δολάρια και είναι στην 11η θέση όλων των εποχών.



Στην 1η θέση με 194.691.590 δολάρια είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην καριέρα του έχει κατακτήσει 13 τίτλους με σπουδαιότερο αυτόν στο ATP Finals 2019 στο Λονδίνο.



Το 2019 ήταν και η καλύτερη χρονιά από θέμα εσόδων αφού είχε 6.712.206 δολάρια.

Μια ανάσα από τα 40 εκατ. δολάρια είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκλεισε το 2026 με έσοδα της τάξεως των 2.051.356 δολαρίων σε μια μέτρια χρονιά για την καριέρα του.Με αυτό το ποσό έφτασε πλέον τα