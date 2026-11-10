Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ολυμπιακός: Σκέψεις να ζητήσει αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ολυμπιακός: Σκέψεις να ζητήσει αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Οι ερυθρόλευκοι θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να αιτηθούν να μη γίνει λόγω Ευρώπης το ματς με την Ένωση στο Καραϊσκάκη στις 5 Δεκεμβρίου
Πιθανό θα πρέπει να θεωρείται το ενδεχόμενο να μη διεξαχθεί το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στις 5 Δεκεμβρίου για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι ερυθρόλευκοι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, κάτι που μπορούν να κάνουν οι ομάδες που παίζουν σε Champions League, Europa League, Conference League.
Το έχει κάνει η ΑΕΚ λόγω της παραμονής της στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Σίτι, με αποτέλεσμα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι να έχει μεταφερθεί για τις 16 Δεκεμβρίου.
Το ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι του Superbet κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό στις 2 Δεκεμβρίου αλλά και πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέλιε εκτός έδρας στις 10 Δεκεμβρίου για το Europa League.
Η ΑΕΚ από την πλευρά της στο ίδιο διάστημα έχει εντός έδρας ματς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Αστέρα Τρίπολης (2 Δεκεμβρίου) και μετά έχει το παιχνίδι με την Γαλατασαράι για το Champions League (8/12).
Οι ερυθρόλευκοι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, κάτι που μπορούν να κάνουν οι ομάδες που παίζουν σε Champions League, Europa League, Conference League.
Το έχει κάνει η ΑΕΚ λόγω της παραμονής της στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Σίτι, με αποτέλεσμα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι να έχει μεταφερθεί για τις 16 Δεκεμβρίου.
Το ντέρμπι με την ΑΕΚ είναι στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι του Superbet κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό στις 2 Δεκεμβρίου αλλά και πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τσέλιε εκτός έδρας στις 10 Δεκεμβρίου για το Europa League.
Η ΑΕΚ από την πλευρά της στο ίδιο διάστημα έχει εντός έδρας ματς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Αστέρα Τρίπολης (2 Δεκεμβρίου) και μετά έχει το παιχνίδι με την Γαλατασαράι για το Champions League (8/12).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα