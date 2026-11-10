Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Ρούι Πίντο: Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Σίτι σε επαφές με τις βρετανικές αρχές για να γίνει... προστατευόμενος μάρτυρας
Ρούι Πίντο: Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Σίτι σε επαφές με τις βρετανικές αρχές για να γίνει... προστατευόμενος μάρτυρας
Οι δικηγόροι του Ρούι Πίντο βρίσκονται σε συνομιλίες με τις βρετανικές αρχές για μια πιθανή συμφωνία συνεργασίας όπου ο Πορτογάλος θα βοηθήσει στην αποκάλυψη σοβαρών οικονομικών και αθλητικών εγκλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα λάβει την απαραίτηση προστασία
Όπως αποκαλύπτει ο Guardian, η αρμόδια υπηρεσία που ασχολείται με σοβαρές περιπτώσεις απάτης (SFO), ήρθε σε επικοινωνία με τον Πορτογάλο χάκερ ιδρυτή του Football Leaks που μεταξύ άλλων έφερε στη δημοσιότητα τις οικονομικές ατασθαλίες της Μάνστεστερ Σίτι με τους «Πολίτες» να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο του υποβιβασμού.
Τη νομική εκπροσώπηση του Πίντο έχει αναλάβει ο Γουίλιαμ Μπουρντόν, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναλάβει την εκπροσώπηση ανθρώπων όπως ο Έντουαρντ Σνόουντεν και ο Τζούλιαν Ασάνζ, με τον έμπειρο νομικό να επιβεβαιώνει στο βρετανικό Μέσο τις επαφές των δύο πλευρών με την εξής λακωνική δήλωση: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη».
Ο Μπουρντόν δεν έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες, αλλά αν επιτευχθεί συμφωνία, ο πελάτής του θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών σε έρευνες για περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων στις οποίες εμπλέκονται άνθρωποι του ποδοσφαίρου, δικηγορικά γραφεία και ισχυροί επιχειρηματικοί παράγοντες, καθώς από το 2015 έως το 2019, ο Πίντο συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια αρχεία που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες.
Κι αυτή η είδηση έκανε πολλούς, οι οποίοι έχουν σχέση με το αγγλικό ποδόσφαιρο, να μην αισθάνονται άνετα καθώς προφανώς ο Πίντο έχει πολλούς κρυμμένους άσους στα μανίκια του.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τον 38χρονο, καθώς το μέλλον του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της Πορτογαλίας είναι αβέβαιο.
Ο Πορτογάλος έγινε γνωστός αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Αυτά περιλάμβαναν τις φορολογικές υποθέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα σχέδια των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για τη δημιουργία μιας κλειστής Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ (European Super League), καθώς και μια σειρά από αμφιλεγόμενες οικονομικές διευθετήσεις. Οι αποκαλύψεις του πυροδότησαν έρευνες και συνέβαλαν σε δικαστικές διαδικασίες που εμπλέκουν συλλόγους και παίκτες σε πολλές χώρες.
Πιο πρόσφατα, έγγραφα που συγκεντρώθηκαν και διέρρευσαν από το Football Leaks σχετικά με τις πρακτικές της Μάντσεστερ Σίτι οδήγησαν την ανεξάρτητη επιτροπή στο να αποφασίσει ότι ο σύλλογος παραβίασε τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League.
Οι πληροφορίες που συνέλεξε ο Πίντο βρίσκονται στην κατοχή των γαλλικών αρχών, οι οποίες προσπάθησαν στο παρελθόν να τον εντάξουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Η σύλληψή του από την πορτογαλική αστυνομία στην Ουγγαρία τον Ιανουάριο του 2019 ανέτρεψε αυτά τα σχέδια, αν και η Γαλλία διατήρησε την επαφή μαζί του. Μεταξύ της σύλληψής του στην Ουγγαρία και της έκδοσής του στην Πορτογαλία, οι γαλλικές αρχές ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη και αντέγραψαν τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών συσκευών που είχε στην κατοχή του.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ώρα που το όνομά του έγινε ξανά πρωτοσέλιδο μετά την απόφαση για τη Σίτι, ο Πίντο ενημερώθηκε ότι δεν θα προστατεύεται πλέον από τις πορτογαλικές αρχές, μετά από έξι χρόνια στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Παρόλο που οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε απειλή για τη ζωή του, του συνέστησαν να μην εκφράζει απόψεις για αμφιλεγόμενα ζητήματα, να αποφεύγει τους πολυσύχναστους χώρους και να περιορίσει τον χρόνο που περνάει με μέλη της οικογένειάς του.
Του δόθηκε προειδοποίηση 10 ημερών, παρόλο που η απόφαση είχε ληφθεί από τον Ιούλιο, και η εφαρμογή της αναστάλθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία να την αμφισβητήσει ή να ασκήσει έφεση. Στη συνέχεια άσκησε έφεση και αναμένει την τελική απόφαση.
Το 2023, στον Πίντο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή στην Πορτογαλία για απόπειρα εκβίασης και αδικήματα κυβερνοεγκλήματος. Αθωώθηκε σε μια δεύτερη υπόθεση με παρόμοιες κατηγορίες δύο χρόνια αργότερα. Η εισαγγελία και η Μπενφίκα —ένας από τους συλλόγους που είχε χακάρει ο Πίντο— άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αναμένεται η ετυμηγορία του ανώτερου δικαστηρίου.
Οι υποστηρικτές του θεωρούν τον Πίντο ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος που έριξε φως στη διαφθορά, ενώ οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι τακτικές του παραβίασαν τα νομικά πρότυπα και τις ηθικές αρχές. Οι αποκαλύψεις του ξεπέρασαν κατά πολύ το ποδόσφαιρο. Δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες που εμπλέκουν δικαστικούς λειτουργούς, νομικούς και δημόσιους αξιωματούχους, ενώ ο ίδιος ήταν ο πληροφοριοδότης πίσω από τα Luanda Leaks, τα οποία αποκάλυψαν τους εσωτερικούς μηχανισμούς της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της πλουσιότερης γυναίκας της Αφρικής, Ιζαμπέλ ντος Σάντος, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες για διαφθορά.
Τη νομική εκπροσώπηση του Πίντο έχει αναλάβει ο Γουίλιαμ Μπουρντόν, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναλάβει την εκπροσώπηση ανθρώπων όπως ο Έντουαρντ Σνόουντεν και ο Τζούλιαν Ασάνζ, με τον έμπειρο νομικό να επιβεβαιώνει στο βρετανικό Μέσο τις επαφές των δύο πλευρών με την εξής λακωνική δήλωση: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη».
Ο Μπουρντόν δεν έδωσε επιπλέον λεπτομέρειες, αλλά αν επιτευχθεί συμφωνία, ο πελάτής του θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών σε έρευνες για περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων στις οποίες εμπλέκονται άνθρωποι του ποδοσφαίρου, δικηγορικά γραφεία και ισχυροί επιχειρηματικοί παράγοντες, καθώς από το 2015 έως το 2019, ο Πίντο συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια αρχεία που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες.
Κι αυτή η είδηση έκανε πολλούς, οι οποίοι έχουν σχέση με το αγγλικό ποδόσφαιρο, να μην αισθάνονται άνετα καθώς προφανώς ο Πίντο έχει πολλούς κρυμμένους άσους στα μανίκια του.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για τον 38χρονο, καθώς το μέλλον του στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της Πορτογαλίας είναι αβέβαιο.
Ο Πορτογάλος έγινε γνωστός αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Αυτά περιλάμβαναν τις φορολογικές υποθέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο, τα σχέδια των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για τη δημιουργία μιας κλειστής Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ (European Super League), καθώς και μια σειρά από αμφιλεγόμενες οικονομικές διευθετήσεις. Οι αποκαλύψεις του πυροδότησαν έρευνες και συνέβαλαν σε δικαστικές διαδικασίες που εμπλέκουν συλλόγους και παίκτες σε πολλές χώρες.
Πιο πρόσφατα, έγγραφα που συγκεντρώθηκαν και διέρρευσαν από το Football Leaks σχετικά με τις πρακτικές της Μάντσεστερ Σίτι οδήγησαν την ανεξάρτητη επιτροπή στο να αποφασίσει ότι ο σύλλογος παραβίασε τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League.
Οι πληροφορίες που συνέλεξε ο Πίντο βρίσκονται στην κατοχή των γαλλικών αρχών, οι οποίες προσπάθησαν στο παρελθόν να τον εντάξουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Η σύλληψή του από την πορτογαλική αστυνομία στην Ουγγαρία τον Ιανουάριο του 2019 ανέτρεψε αυτά τα σχέδια, αν και η Γαλλία διατήρησε την επαφή μαζί του. Μεταξύ της σύλληψής του στην Ουγγαρία και της έκδοσής του στην Πορτογαλία, οι γαλλικές αρχές ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη και αντέγραψαν τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών συσκευών που είχε στην κατοχή του.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, ακριβώς την ώρα που το όνομά του έγινε ξανά πρωτοσέλιδο μετά την απόφαση για τη Σίτι, ο Πίντο ενημερώθηκε ότι δεν θα προστατεύεται πλέον από τις πορτογαλικές αρχές, μετά από έξι χρόνια στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Παρόλο που οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε απειλή για τη ζωή του, του συνέστησαν να μην εκφράζει απόψεις για αμφιλεγόμενα ζητήματα, να αποφεύγει τους πολυσύχναστους χώρους και να περιορίσει τον χρόνο που περνάει με μέλη της οικογένειάς του.
Του δόθηκε προειδοποίηση 10 ημερών, παρόλο που η απόφαση είχε ληφθεί από τον Ιούλιο, και η εφαρμογή της αναστάλθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία να την αμφισβητήσει ή να ασκήσει έφεση. Στη συνέχεια άσκησε έφεση και αναμένει την τελική απόφαση.
Το 2023, στον Πίντο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή στην Πορτογαλία για απόπειρα εκβίασης και αδικήματα κυβερνοεγκλήματος. Αθωώθηκε σε μια δεύτερη υπόθεση με παρόμοιες κατηγορίες δύο χρόνια αργότερα. Η εισαγγελία και η Μπενφίκα —ένας από τους συλλόγους που είχε χακάρει ο Πίντο— άσκησαν έφεση κατά της απόφασης και αναμένεται η ετυμηγορία του ανώτερου δικαστηρίου.
Οι υποστηρικτές του θεωρούν τον Πίντο ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος που έριξε φως στη διαφθορά, ενώ οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι οι τακτικές του παραβίασαν τα νομικά πρότυπα και τις ηθικές αρχές. Οι αποκαλύψεις του ξεπέρασαν κατά πολύ το ποδόσφαιρο. Δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες που εμπλέκουν δικαστικούς λειτουργούς, νομικούς και δημόσιους αξιωματούχους, ενώ ο ίδιος ήταν ο πληροφοριοδότης πίσω από τα Luanda Leaks, τα οποία αποκάλυψαν τους εσωτερικούς μηχανισμούς της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της πλουσιότερης γυναίκας της Αφρικής, Ιζαμπέλ ντος Σάντος, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες για διαφθορά.
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