Ρούι Πίντο: Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Σίτι σε επαφές με τις βρετανικές αρχές για να γίνει... προστατευόμενος μάρτυρας

Οι δικηγόροι του Ρούι Πίντο βρίσκονται σε συνομιλίες με τις βρετανικές αρχές για μια πιθανή συμφωνία συνεργασίας όπου ο Πορτογάλος θα βοηθήσει στην αποκάλυψη σοβαρών οικονομικών και αθλητικών εγκλημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα λάβει την απαραίτηση προστασία