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Βούτσεβιτς για επιστροφή στην Ευρώπη: «Μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό, σπουδαίος προπονητής ο Μπαρτζώκας», βίντεο
Βούτσεβιτς για επιστροφή στην Ευρώπη: «Μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό, σπουδαίος προπονητής ο Μπαρτζώκας», βίντεο
Ο σέντερ του Ορλάντο σε συνέντευξή του ρωτήθηκε για την πιθανότητα επιστροφής στην Ευρώπη και ανάμεσα στους συλλόγους που ξεχωρίζει ανέφερε τον Ολυμπιακό
Ο Νίκολα Βούτσεβιτς βρήκε πάλι στο Ορλάντο το συμβόλαιο που ήθελε και στη φετινή σεζόν στο NBA. Ο 36χρονος Μαυροβούνιος σέντερ μετά από θητεία σε Φιλαδέλφεια, Ορλάντο, Σικάγο και Βοστώνη, δεν δείχνει να επιθυμεί άμεσα την επιστροφή στην Ευρώπη.
Αυτό διαφάνηκε από τη συνέντευξη του στην El Mundo Deportivo. Όταν πάντως ρωτήθηκε για τις ομάδες, που θα ήθελε να αγωνιστεί στην Ευρώπη, έβαλε στη λίστα και τον Ολυμπιακό: «Εάν ερχόμουν στην Euroleague, οι τρεις ομάδες που θα μου άρεσαν είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπάρτσα είναι απίστευτη, ένας μεγάλος σύλλογος, με μεγάλη ιστορία· και οι δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες, αλλά πάντα δίνω μια μικρή προτεραιότητα στη Ρεάλ.
Δεν ξέρω, είναι απλά η ιστορία της, όλα όσα έχουν πετύχει. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, αλλά αυτές είναι τρεις ομάδες που πάντα μου αρέσει να παρακολουθώ».
Και πρόσθεσε: «Πάντα μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, έχουν εξαιρετικό προπονητή. Η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη με φανταστικούς φιλάθλους επίσης. Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα κι αυτό θα ήταν εξίσου ξεχωριστό».
Για την παραμονή του στις ΗΠΑ: «Είχα κάποιες προτάσεις από την Euroleague αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήμουν πραγματικά αφοσιωμένος στο NBA. Είχα δυο προτάσεις από το NBA και τελικά επέλεξα αυτήν. Για την ώρα, θεωρώ ότι ακόμα προσφέρω πράγματα εδώ, αλλά θα δούμε. Έχω έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα δούμε πώς θα νιώθω στο τέλος της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις, θα μπορούσε να είναι η NBA Europe ή η Euroleague»
Αυτό διαφάνηκε από τη συνέντευξη του στην El Mundo Deportivo. Όταν πάντως ρωτήθηκε για τις ομάδες, που θα ήθελε να αγωνιστεί στην Ευρώπη, έβαλε στη λίστα και τον Ολυμπιακό: «Εάν ερχόμουν στην Euroleague, οι τρεις ομάδες που θα μου άρεσαν είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπάρτσα είναι απίστευτη, ένας μεγάλος σύλλογος, με μεγάλη ιστορία· και οι δύο ομάδες είναι πολύ μεγάλες, αλλά πάντα δίνω μια μικρή προτεραιότητα στη Ρεάλ.
Δεν ξέρω, είναι απλά η ιστορία της, όλα όσα έχουν πετύχει. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, αλλά αυτές είναι τρεις ομάδες που πάντα μου αρέσει να παρακολουθώ».
Και πρόσθεσε: «Πάντα μου αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζώκας είναι σπουδαίος προπονητής, έχουν εξαιρετικό προπονητή. Η Αθήνα είναι μια υπέροχη πόλη με φανταστικούς φιλάθλους επίσης. Είμαι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα κι αυτό θα ήταν εξίσου ξεχωριστό».
Όσο για το αν θα επέστρεφε στην Ευρώπη: «Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ πολύ, νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από την κατάσταση που θα έχω εδώ και τους ρόλους που μπορώ να αναλάβω. Κι αν δεν είναι κάτι που με ικανοποιεί, θα εξαρτηθεί από το αν θέλω να συνεχίσω να παίζω ή όχι. Θα έπρεπε επίσης να δω τι είναι καλύτερο για την οικογένειά μου. Οπότε δεν ξέρω, δεν το έχω πολυσκεφτεί», είπε ο Βούτσεβιτς.
🏀 Nikola Vucevic, pívot de los Orlando Magic y dos veces All-Star, habla de la rivalidad entre Barça y Real Madrid, además de sus otras preferencias como el Olympiacos y el Estrella Roja en caso de ir a jugar a la Euroliga 🎥 @Canyameridis71 https://t.co/yVRQxpnmeX— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 10, 2026
Για την παραμονή του στις ΗΠΑ: «Είχα κάποιες προτάσεις από την Euroleague αυτό το καλοκαίρι, αλλά ήμουν πραγματικά αφοσιωμένος στο NBA. Είχα δυο προτάσεις από το NBA και τελικά επέλεξα αυτήν. Για την ώρα, θεωρώ ότι ακόμα προσφέρω πράγματα εδώ, αλλά θα δούμε. Έχω έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και θα δούμε πώς θα νιώθω στο τέλος της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις, θα μπορούσε να είναι η NBA Europe ή η Euroleague»
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