Η ατάκα του Γουόρντ για το back-to-back του Ολυμπιακού: «Θέλω να συμφωνήσω», δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός, που χάρισε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» απέναντι στο Μαρούσι, αποκάλυψε τις προλήψεις και τις συνήθειές του, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει την ομάδα του Πειραιά να κατακτά και φέτος την EuroLeague