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Η ατάκα του Γουόρντ για το back-to-back του Ολυμπιακού: «Θέλω να συμφωνήσω», δείτε βίντεο
Η ατάκα του Γουόρντ για το back-to-back του Ολυμπιακού: «Θέλω να συμφωνήσω», δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός, που χάρισε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» απέναντι στο Μαρούσι, αποκάλυψε τις προλήψεις και τις συνήθειές του, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να δει την ομάδα του Πειραιά να κατακτά και φέτος την EuroLeague
Με αρκετή διάθεση για χιούμορ και αποκαλυπτικές απαντήσεις συμμετείχε ο Τάισον Γουόρντ σε ένα ξεχωριστό challenge στα social media του Ολυμπιακού.
Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των «ερυθρόλευκων» απέναντι στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι, κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από μπασκετικά διλήμματα, επιλέγοντας κάθε φορά ανάμεσα στο «συμφωνώ» και το «διαφωνώ».
Ο 28χρονος αποκάλυψε ορισμένες από τις συνήθειές του πριν από τους αγώνες, μίλησε για τις μπασκετικές του προλήψεις, το trash talking, αλλά και τις στιλιστικές του προτιμήσεις. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει και φέτος την EuroLeague, πανηγυρίζοντας το back-to-back, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική.
Αναλυτικά όσα είπε:
Μέρα αγώνα πρέπει να φοράς κάτι έξτρα κόκκινο: «Θα διαφωνήσω αλλά θα συμφωνήσω κιόλας γιατί αγωνίζομαι με φανέλα που έχει κόκκινο. Αλλά εξαρτάται από την μέρα. Μπορεί να φοράμε την μαύρη με το κουμπί αλλά έχει κόκκινο. Θα πρέπει να συμφωνήσω εν μέρει».
Το trash talking είναι μέρος του παιχνιδιού: «Συμφωνώ. Είναι σαν μπασκετικό 1v1. Μεσά στις γραμμές είναι ανταγωνιστικά. Στην ομάδα; Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πως το κάνουμε».
Στο Fantasy βάζω παίκτες της ομάδας που αντιμετωπίζουμε: «Συμφωνώ πάρα πολύ».
Παίρνω σοβαρά τις μπασκετικές μου προλήψεις: «Συμφωνώ πολύ. Πιστεύω ότι έχω φτάσει εδώ λόγω των προκαταλήψεών μου και των πιστεύω μου. Πηγαίνω υποχρεωτικά για καφέ πριν φύγουμε».
Ένα νέο κούρεμα μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σου: «Ναι, συμφωνώ. Ο πατέρας μου λέει συνέχεια: “Ντύσου καλά, παίξε καλά”. Όταν νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, νιώθεις καλά και στο παρκέ».
Καλύτερα πολλά ζευγάρια του αγαπημένου σου μοντέλου παρά διαφορετικά παπούτσια: «Θα έλεγα πολλά διαφορετικά παπούτσια. Οπότε διαφωνώ. Νιώθω ότι το να έχεις πρόσβαση σε διαφορετικά στιλ σου επιτρέπει να εκφραστείς διαφορετικά».
Καλύτερα να έρχεσαι στον αγώνα καλοντυμένος παρά με αθλητικά: «Ναι, όπως είπαμε: ντύσου καλά, παίξε καλά».
Αν δεν κοιμάσαι στο ταξίδι, είσαι τρελός: «Διαφωνώ. Κάποιοι έχουν φοβίες για τον ύπνο στο αεροπλάνο ή στο λεωφορείο και το καταλαβαίνω».
Είναι foul να ποστάρεις τον συμπαίκτη σου που κοιμάται: «Θα συμφωνήσω. Το λεωφορείο και το αεροπλάνο είναι ασφαλείς χώροι».
Ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back στην Euroleague: «Θέλω να συμφωνήσω».
Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των «ερυθρόλευκων» απέναντι στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι, κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από μπασκετικά διλήμματα, επιλέγοντας κάθε φορά ανάμεσα στο «συμφωνώ» και το «διαφωνώ».
Agree or disagree with Tyson Ward? 👀 Are you on Tyson's side? Let us know in the comments! 👇 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/Xyx1Dc2s16— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 10, 2026
Ο 28χρονος αποκάλυψε ορισμένες από τις συνήθειές του πριν από τους αγώνες, μίλησε για τις μπασκετικές του προλήψεις, το trash talking, αλλά και τις στιλιστικές του προτιμήσεις. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κατακτήσει και φέτος την EuroLeague, πανηγυρίζοντας το back-to-back, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική.
Αναλυτικά όσα είπε:
Μέρα αγώνα πρέπει να φοράς κάτι έξτρα κόκκινο: «Θα διαφωνήσω αλλά θα συμφωνήσω κιόλας γιατί αγωνίζομαι με φανέλα που έχει κόκκινο. Αλλά εξαρτάται από την μέρα. Μπορεί να φοράμε την μαύρη με το κουμπί αλλά έχει κόκκινο. Θα πρέπει να συμφωνήσω εν μέρει».
Το trash talking είναι μέρος του παιχνιδιού: «Συμφωνώ. Είναι σαν μπασκετικό 1v1. Μεσά στις γραμμές είναι ανταγωνιστικά. Στην ομάδα; Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πως το κάνουμε».
Στο Fantasy βάζω παίκτες της ομάδας που αντιμετωπίζουμε: «Συμφωνώ πάρα πολύ».
Παίρνω σοβαρά τις μπασκετικές μου προλήψεις: «Συμφωνώ πολύ. Πιστεύω ότι έχω φτάσει εδώ λόγω των προκαταλήψεών μου και των πιστεύω μου. Πηγαίνω υποχρεωτικά για καφέ πριν φύγουμε».
Ένα νέο κούρεμα μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σου: «Ναι, συμφωνώ. Ο πατέρας μου λέει συνέχεια: “Ντύσου καλά, παίξε καλά”. Όταν νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, νιώθεις καλά και στο παρκέ».
Καλύτερα πολλά ζευγάρια του αγαπημένου σου μοντέλου παρά διαφορετικά παπούτσια: «Θα έλεγα πολλά διαφορετικά παπούτσια. Οπότε διαφωνώ. Νιώθω ότι το να έχεις πρόσβαση σε διαφορετικά στιλ σου επιτρέπει να εκφραστείς διαφορετικά».
Καλύτερα να έρχεσαι στον αγώνα καλοντυμένος παρά με αθλητικά: «Ναι, όπως είπαμε: ντύσου καλά, παίξε καλά».
Αν δεν κοιμάσαι στο ταξίδι, είσαι τρελός: «Διαφωνώ. Κάποιοι έχουν φοβίες για τον ύπνο στο αεροπλάνο ή στο λεωφορείο και το καταλαβαίνω».
Είναι foul να ποστάρεις τον συμπαίκτη σου που κοιμάται: «Θα συμφωνήσω. Το λεωφορείο και το αεροπλάνο είναι ασφαλείς χώροι».
Ο Ολυμπιακός θα κάνει το back-to-back στην Euroleague: «Θέλω να συμφωνήσω».
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