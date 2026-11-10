Απών και ο Κόστιτς από τον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα
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Απών και ο Κόστιτς από τον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα

Ο έμπειρος μπακ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη Σερβία στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη «γαλανόλευκη» για το Nations League

Απών και ο Κόστιτς από τον αγώνα της Σερβίας με την Ελλάδα
Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Σερβία απέναντι στην Ελλάδα, στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League, η οποία θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου (21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, ενόψει των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας, καθώς εκτός του Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του, ούτε τον Φίλιπ Κόστιτς.

Ο επιθετικός της Γιουβέντους ήταν ήδη εκτός πλάνων, ενώ στην απουσία του προστέθηκε και εκείνη του 33χρονου ακραίου μπακ, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή λόγω τραυματισμού.

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