Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα»
Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα»
Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην ερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση με την Ρίγα Ζέλι για το ΕuroCup, αλλά και τη βελτίωση της ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι - Λιντέλ: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας»
Ο Άρης θα αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη την Ρίγα Ζέλι (11/11, 20:00) στο πλαίσιο του ΕuroCup και ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
Ο Έλληνας προπονητής τόνισε πως οι «κιτρινόμαυροι» είναι έτοιμοι για την κατάκτηση της νίκης, ενώ υποστήριξε πως έχουν καταλάβει τη φιλοσοφία της ομάδας.
Για τον αγώνα δήλωσε: «Όλες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Όλες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη. Τα παιδιά προπονήθηκαν και θα είναι έτοιμοι για αύριο. Η Ρίγα είναι μία ομάδα που παίζει σκληρά, τρέχει στον αιφνιδιασμό παίζει επιθετικά στην άμυνα και με επαφές. Δεν πρέπει να επηρεαστούν και να πάμε περισσότερο στα ριμπάουντ».
Για την πορεία και τη βελτίωση της ομάδας τόνισε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα τη φιλοσοφία. Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα για να αρχίσει ένας σύλλογος να μεγαλώνει και να αποκτά σταθερότητα. Τα παιδιά έχουν καταλάβει τι θέλουμε. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, καλύτερους αυτοματισμούς αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος και βαδίζουμε στον σωστό δρόμο».
Για την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ σχολίασε: «Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να προχωράς και να βελτιώνεσαι».
Για την επιστροφή του Χαραλαμπόπουλου υποστήριξε: «Μετά τη διακοπή θα μπει στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα καλύτερα να ρωτήσουμε τους γιατρούς. Αυτό που ξέρω είναι ότι μετά τις Εθνικές θα μπει στις προπονήσεις».
Για την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι: «Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας με τη Ρίγα”
Λιντέλ: «Πρόκληση για εμένα η Ευρώπη»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Τζέι Λιντέλ, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να επιβάλει το παιχνίδι της κόντρα στη Ρίγα, ενώ αναφέρθηκε και στην παρθενική του παρουσία στην Ευρώπη.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι: «Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας με τη Ρίγα»
Για την πρώτη του παρουσία στην Ευρώπη: «Ήταν μία πρόκληση για μένα. Δεν είχα παίξει ξανά στην Ευρώπη. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο στην καριέρα μου. Πρέπει να προσαρμοστώ στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και να… σταματήσω τα φάουλ».
Για την αντίδραση του Άρη στη Λευκάδα: «Ήταν μία απάντηση από την ομάδα. Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Αλλά πολλές φορές αυτές οι ήττες σε βάζουν στο σωστό μονοπάτι. Μας δίδαξε πράγματα».
Για τη δική του απόδοση και στόχους: «Μπορώ να είμαι επιδραστικός τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θέλω να βελτιώσω κάποια αμυντικά κομμάτια και να γίνω από τους καλύτερους στο Eurocup».
Μετά τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου, ο ίδιος είδε τον ρόλο του να αλλάζει αισθητά και να παίζει περισσότερο στο «3»: «Είναι ένας καινούριος ρόλος. Προσπαθώ να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. Θέλω να βοηθάω σε οποιαδήποτε θέση. Κάναμε και ένα διαγωνισμό στα σουτ στις προπονήσεις, αλλά περιμένω την επιστροφή του Βασίλη».
Ο Έλληνας προπονητής τόνισε πως οι «κιτρινόμαυροι» είναι έτοιμοι για την κατάκτηση της νίκης, ενώ υποστήριξε πως έχουν καταλάβει τη φιλοσοφία της ομάδας.
Για τον αγώνα δήλωσε: «Όλες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Όλες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη. Τα παιδιά προπονήθηκαν και θα είναι έτοιμοι για αύριο. Η Ρίγα είναι μία ομάδα που παίζει σκληρά, τρέχει στον αιφνιδιασμό παίζει επιθετικά στην άμυνα και με επαφές. Δεν πρέπει να επηρεαστούν και να πάμε περισσότερο στα ριμπάουντ».
Για την πορεία και τη βελτίωση της ομάδας τόνισε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα τη φιλοσοφία. Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα για να αρχίσει ένας σύλλογος να μεγαλώνει και να αποκτά σταθερότητα. Τα παιδιά έχουν καταλάβει τι θέλουμε. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, καλύτερους αυτοματισμούς αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος και βαδίζουμε στον σωστό δρόμο».
Για την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ σχολίασε: «Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να προχωράς και να βελτιώνεσαι».
Για την επιστροφή του Χαραλαμπόπουλου υποστήριξε: «Μετά τη διακοπή θα μπει στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα καλύτερα να ρωτήσουμε τους γιατρούς. Αυτό που ξέρω είναι ότι μετά τις Εθνικές θα μπει στις προπονήσεις».
Για την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι: «Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας με τη Ρίγα”
Λιντέλ: «Πρόκληση για εμένα η Ευρώπη»
Από πλευράς παικτών παραχώρησε δηλώσεις ο Τζέι Λιντέλ, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να επιβάλει το παιχνίδι της κόντρα στη Ρίγα, ενώ αναφέρθηκε και στην παρθενική του παρουσία στην Ευρώπη.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για την αναμέτρηση με τη Ρίγα Ζέλι: «Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας με τη Ρίγα»
Για την πρώτη του παρουσία στην Ευρώπη: «Ήταν μία πρόκληση για μένα. Δεν είχα παίξει ξανά στην Ευρώπη. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο στην καριέρα μου. Πρέπει να προσαρμοστώ στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και να… σταματήσω τα φάουλ».
Για την αντίδραση του Άρη στη Λευκάδα: «Ήταν μία απάντηση από την ομάδα. Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Αλλά πολλές φορές αυτές οι ήττες σε βάζουν στο σωστό μονοπάτι. Μας δίδαξε πράγματα».
Για τη δική του απόδοση και στόχους: «Μπορώ να είμαι επιδραστικός τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θέλω να βελτιώσω κάποια αμυντικά κομμάτια και να γίνω από τους καλύτερους στο Eurocup».
Μετά τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου, ο ίδιος είδε τον ρόλο του να αλλάζει αισθητά και να παίζει περισσότερο στο «3»: «Είναι ένας καινούριος ρόλος. Προσπαθώ να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. Θέλω να βοηθάω σε οποιαδήποτε θέση. Κάναμε και ένα διαγωνισμό στα σουτ στις προπονήσεις, αλλά περιμένω την επιστροφή του Βασίλη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα