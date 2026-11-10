Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα»

Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην ερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση με την Ρίγα Ζέλι για το ΕuroCup, αλλά και τη βελτίωση της ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι - Λιντέλ: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας»