Επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν ο Κομπανί μετά την περιπέτεια της υγείας του
SPORTS
Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί

Επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν ο Κομπανί μετά την περιπέτεια της υγείας του

Θετικά ήταν τα νέα στο στρατόπεδο των Βαυαρών αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Βέλγου προπονητή, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση

Επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν ο Κομπανί μετά την περιπέτεια της υγείας του
Ευχάριστα είναι τα νέα για την Μπάγερν Μονάχου και τον Βενσάν Κομπανί, καθώς ο Βέλγος προπονητής επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών, αφήνοντας πίσω την περιπέτεια υγείας που προκάλεσε έντονη ανησυχία στον γερμανικό σύλλογο.

Ο τεχνικός της Μπάγερν είχε καταρρεύσει στις 23 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Το περιστατικό είχε προκαλέσει αναστάτωση τόσο στους ανθρώπους του συλλόγου όσο και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών Μέσων, η αδιαθεσία του Κομπανί φέρεται να συνδέθηκε με την ανεπαρκή ανάρρωσή του από ίωση που τον είχε ταλαιπωρήσει στα μέσα Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε πως η έντονη καθημερινότητά του, οι πολλές ώρες ανάλυσης αγώνων και η κακή διατροφή επιβάρυναν την κατάστασή του.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσής του, ο 39χρονος προπονητής είχε λάβει οδηγίες να απέχει πλήρως από τις αγωνιστικές και οργανωτικές υποχρεώσεις της ομάδας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας του.

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Πλέον, η επιστροφή του στο προπονητικό κέντρο αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό σημάδι για την πορεία της αποθεραπείας του. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Κομπανί αναμένεται να επιστρέψει και στην τεχνική ηγεσία της Μπάγερν για την αναμέτρηση με την Κολωνία, στις 20 Νοεμβρίου.

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