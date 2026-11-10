Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν ο Κομπανί μετά την περιπέτεια της υγείας του
Θετικά ήταν τα νέα στο στρατόπεδο των Βαυαρών αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Βέλγου προπονητή, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση
Ο τεχνικός της Μπάγερν είχε καταρρεύσει στις 23 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Το περιστατικό είχε προκαλέσει αναστάτωση τόσο στους ανθρώπους του συλλόγου όσο και στον ευρύτερο ποδοσφαιρικό κόσμο.
Die Rückkehr ist perfekt: Über zwei Wochen nach seinem Zusammenbruch auf dem Trainingsgelände des FC Bayern ist Vincent Kompany zum ersten Mal an die Säbener Straße zurückgekehrt. Sky Sport kann entsprechende Informationen der tz bestätigen. Kompany hatte einen Infekt und sich eine Hirnhautreizung zugezogen. Am Dienstag erschien der Belgier erstmals wieder an der Geschäftsstelle des Rekordmeisters und nahm seine Arbeit vor Ort auf. Im Büro traf er unter anderem Sportdirektor Christoph Freund, mit dem er sich lange ausgetauscht hat. Nach seiner krankheitsbedingten Auszeit übernimmt der 40-Jährige damit wieder Schritt für Schritt die Verantwortung im Tagesgeschäft. Beim FC Bayern war in den vergangenen Wochen großer Wert darauf gelegt worden, Kompany die nötige Ruhe für seine Genesung zu geben. Nun kann er die Geschicke des Teams auch wieder persönlich an der Säbener Straße lenken. Für den Tabellenführer kommt die Rückkehr des Cheftrainers zu einem wichtigen Zeitpunkt. Die entscheidende Phase der Hinrunde steht bevor, in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und Champions League warten anspruchsvolle Aufgaben.— Sky Sport (@SkySportDE) November 10, 2026
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών Μέσων, η αδιαθεσία του Κομπανί φέρεται να συνδέθηκε με την ανεπαρκή ανάρρωσή του από ίωση που τον είχε ταλαιπωρήσει στα μέσα Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναφέρθηκε πως η έντονη καθημερινότητά του, οι πολλές ώρες ανάλυσης αγώνων και η κακή διατροφή επιβάρυναν την κατάστασή του.
𝐊𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲 zurück an der Säbener Straße Vincent Kompany ist auf dem Wege der Besserung und seit Wochenbeginn zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße. 🔗 Zur Meldung: https://t.co/aJY0JXgOqn Schön, dass du zurück bist, Coach! 🫶 https://t.co/hcSeRqzba1— FC Bayern München (@FCBayern) November 10, 2026
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσής του, ο 39χρονος προπονητής είχε λάβει οδηγίες να απέχει πλήρως από τις αγωνιστικές και οργανωτικές υποχρεώσεις της ομάδας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της υγείας του.
🚨 Vincent Kompany, back at Bayern offices at training ground this morning. Beautiful news as Kompany is slowly returning to action, as @kessler_philipp reports on TZ München. https://t.co/r8ehAqrlcP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2026
Πλέον, η επιστροφή του στο προπονητικό κέντρο αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό σημάδι για την πορεία της αποθεραπείας του. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Κομπανί αναμένεται να επιστρέψει και στην τεχνική ηγεσία της Μπάγερν για την αναμέτρηση με την Κολωνία, στις 20 Νοεμβρίου.
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