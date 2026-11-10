The Football Show: H Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για Ολλανδία και Σερβία, ο έλεγχος τριμήνου για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη

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Στο «The Football Show» της Τρίτης 10 Νοεμβριου: Η εθνική ομάδα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία με φόντο την πρόκριση στην «8άδα» του Nations League.Ποιο το σχέδιο και οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η κατάσταση των διεθνών μας και ποιοι θα είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης.Βάζουμε στο… μικροσκόπιο τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Παραδίδουμε τους… ελέγχους τριμήνου σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.Που αρίστευσαν, σε ποιους τομείς είναι κοντά στη βάση και που έπεσαν κάτω από αυτή. Οι καλύτεροι… μαθητές της τάξης και οι… αδιάβαστοι που πρέπει να δουλέψουν.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.