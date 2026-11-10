Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
The Football Show: H Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για Ολλανδία και Σερβία, ο έλεγχος τριμήνου για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη
The Football Show: H Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για Ολλανδία και Σερβία, ο έλεγχος τριμήνου για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη
Το σχέδιο και οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με φόντο την πρόκριση στην «8άδα» του Nations League
UPD:
Στο «The Football Show» της Τρίτης 10 Νοεμβριου: Η εθνική ομάδα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία με φόντο την πρόκριση στην «8άδα» του Nations League.
Ποιο το σχέδιο και οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η κατάσταση των διεθνών μας και ποιοι θα είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Βάζουμε στο… μικροσκόπιο τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Παραδίδουμε τους… ελέγχους τριμήνου σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.
Που αρίστευσαν, σε ποιους τομείς είναι κοντά στη βάση και που έπεσαν κάτω από αυτή. Οι καλύτεροι… μαθητές της τάξης και οι… αδιάβαστοι που πρέπει να δουλέψουν.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ποιο το σχέδιο και οι σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η κατάσταση των διεθνών μας και ποιοι θα είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Βάζουμε στο… μικροσκόπιο τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Παραδίδουμε τους… ελέγχους τριμήνου σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.
Που αρίστευσαν, σε ποιους τομείς είναι κοντά στη βάση και που έπεσαν κάτω από αυτή. Οι καλύτεροι… μαθητές της τάξης και οι… αδιάβαστοι που πρέπει να δουλέψουν.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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