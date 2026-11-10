Η UEFA τιμώρησε με βαρύ πρόστιμο τη Μαρσέιγ για το πανό κόντρα στον Ολυμπιακό
SPORTS
Ολυμπιακός Μαρσέιγ πανό UEFA Europa League

Η UEFA τιμώρησε με βαρύ πρόστιμο τη Μαρσέιγ για το πανό κόντρα στον Ολυμπιακό

Μεγάλο χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε στην ομάδα της  Μασσαλίας από την UEFA, λόγω του πανό που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Η UEFA τιμώρησε με βαρύ πρόστιμο τη Μαρσέιγ για το πανό κόντρα στον Ολυμπιακό
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Βαριά ήταν η τιμωρία για τη Μαρσέιγ από την UEFA, καθώς η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επέβαλε συνολικό πρόστιμο 80.500 ευρώ στον γαλλικό σύλλογο για τη συμπεριφορά των οπαδών του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, η πειθαρχική επιτροπή της UEFA εξέτασε όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, στις 15 Οκτωβρίου, το οποίο είχε βρει νικητές τους «ερυθρόλευκους» με 1-0, και αποφάσισε να τιμωρήσει τη Μαρσέιγ με δύο ξεχωριστές χρηματικές ποινές.

Το πρώτο πρόστιμο, ύψους 30.500 ευρώ, αφορά τη χρήση πυροτεχνημάτων και καπνογόνων από τους οπαδούς της ομάδας, ενώ η δεύτερη και μεγαλύτερη ποινή, ύψους 50.000 ευρώ, επιβλήθηκε για την ανάρτηση προσβλητικού πανό στο νότιο πέταλο του γηπέδου.

Το συγκεκριμένο πανό απεικόνιζε μια χειρονομία και περιείχε υβριστικό μήνυμα προς την ομάδα του Πειραιά, με την UEFA να καταδικάζει το περιεχόμενό του και να ξεκαθαρίζει πως τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.
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