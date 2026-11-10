Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
O διαστημικός Γουεμπανιαμά πέτυχε λέι απ πατώντας από τη γραμμή του τριπόντου, δείτε βίντεο
O διαστημικός Γουεμπανιαμά πέτυχε λέι απ πατώντας από τη γραμμή του τριπόντου, δείτε βίντεο
Ένα απίθανο καλάθι πέτυχε ο Γάλλος διεθνής στην αναμέτρηση των Σπερς κόντρα στους Σανς, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την αποθέωση στο ΝΒΑ
Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά συνεχίζει να αποδεικνύει πως τα όρια στο μπάσκετ υπάρχουν για να ξεπερνιούνται. Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς προσέφερε ακόμη μία εντυπωσιακή στιγμή, πραγματοποιώντας μια φάση που έκανε τους φίλους του NBA να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει.
Στην αναμέτρηση απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, ο «Γουέμπι» πήρε το πρώτο του βήμα από τη γραμμή του τριπόντου και κατάφερε να φτάσει μέχρι το καλάθι, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εντυπωσιακό λέι απ!
Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν άργησε να γίνει viral, με τον επίσημο λογαριασμό του NBA στα social media να εκφράζει τον θαυμασμό του με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Γουέμπι, πώς;;;».
Στην αναμέτρηση απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, ο «Γουέμπι» πήρε το πρώτο του βήμα από τη γραμμή του τριπόντου και κατάφερε να φτάσει μέχρι το καλάθι, ολοκληρώνοντας τη φάση με ένα εντυπωσιακό λέι απ!
Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν άργησε να γίνει viral, με τον επίσημο λογαριασμό του NBA στα social media να εκφράζει τον θαυμασμό του με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Γουέμπι, πώς;;;».
WEMBY, HOW??? LOOK WHERE HE TOOK OFF FROM 😲 https://t.co/tHf3ONUYK1— NBA (@NBA) November 10, 2026
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