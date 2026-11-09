Κάνει «παπάδες» στο MLS o Τριάντης, τα απίθανα νούμερα στέλνουν μήνυμα σε Γιοβάνοβιτς

Ο Έλληνας μέσος βρίσκεται και πάλι στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον διατηρεί σταθερά στις επιλογές του για την Εθνική Ελλάδας. Και ένα εντυπωσιακό στατιστικό από το MLS αναδεικνύει την επιρροή που έχει στην ομάδα του.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Τομ Μπόγκερτ, η διαφορά στα αποτελέσματα της Μινεσότα με και χωρίς τον Τριάντη στην αρχική ενδεκάδα είναι εντυπωσιακή.Στα 20 παιχνίδια που ξεκίνησε βασικός, η Μινεσότα κατέγραψε 10 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες, συγκεντρώνοντας 1,75 βαθμούς ανά αγώνα. Πρόκειται για επίδοση που θα την τοποθετούσε στη δεύτερη θέση της Δυτικής Περιφέρειας.Αντίθετα, στις 14 αναμετρήσεις χωρίς τον Έλληνα χαφ στο αρχικό σχήμα, η ομάδα μέτρησε μόλις 1 νίκη, 6 ισοπαλίες και 7 ήττες, με μέσο όρο 0,64 βαθμούς ανά παιχνίδι, επίδοση που αντιστοιχεί στην τελευταία θέση της Δύσης.