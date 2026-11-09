Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ηρακλής ΔΕΑΒ

Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε απαγόρευση για τη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού εκείνοι βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο για το παιχνίδι με τον Ηρακλή με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη

Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο
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Την υπόθεση της παρουσίας φιλάθλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Καυτανζογλείου, παρά την απαγόρευση μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, εξετάζει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΔΕΑΒ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα και βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι είχαν την ευθύνη, πώς διατέθηκαν τα εισιτήρια και πως επιτράπηκε η είσοδος των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, παρά τη σχετική απαγόρευση.

Υπενθυμίζεται ότι στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Super League, περισσότεροι από 1.000 φίλοι των «πρασίνων» βρέθηκαν στις εξέδρες του Καυτανζογλείου. Μάλιστα, η αστυνομία προχώρησε στο άνοιγμα της θύρας των φιλοξενούμενων, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί και να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός τους από τους φιλάθλους του Ηρακλή.

Η συγκεκριμένη παράβαση της σχετικής απαγόρευσης επισύρει χρηματικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση των στοιχείων, η ΔΕΑΒ θα υποβάλει την εισήγησή της στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος και θα λάβει την τελική απόφαση για την υπόθεση.

Να σημειωθεί ότι η απαγόρευση είχε επιβληθεί έπειτα από εισήγηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με επίκληση των ελλείψεων στις υποδομές και στους χώρους στάθμευσης του Καυτανζογλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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