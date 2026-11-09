Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε απαγόρευση για τη μετακίνηση οπαδών του Παναθηναϊκού εκείνοι βρέθηκαν στο Καυτανζόγλειο για το παιχνίδι με τον Ηρακλή με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη