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Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε στα σενάρια που θέλουν τον Τότι να αναλαμβάνει διοικητικό πόστο
Η διοίκηση της τούρκικης ομάδας διέψευσε τα σενάρια που τη θέλουν να έχει κάνει πρόταση συνεργασίας στον Ιταλό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή
Τις τελευταίες ώρες είχαν κυκλοφορήσει σενάρια στην Τουρκία, σύμφωνα με τα οποία ο θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να αναλάβει ρόλο στη διοίκηση του συλλόγου.
Fenerbahçe, İstanbul'a gelen Francesco Totti ile anlaşıldığını yalanladı. Francesco Totti ve Bastian Schweinsteiger geçtiğimiz hafta Kings League etkinliği kapsamında İstanbul’daydı. https://t.co/AW12O5SXK5— Feneryolu (@feneryolutv) November 9, 2026
Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο άλλοτε αρχηγός της Ρόμα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ογκούζ Τσετίν στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας έναν κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της ομάδας.
Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε έσπευσε να βάλει τέλος στις φήμες, εκδίδοντας ανακοίνωση και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια.
KAMUOYUNA DUYURU Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde “Fenerbahçe’nin Futbol Aklı” başlığıyla yayımlanan ve diğer mecralarda da kaynak gösterilerek paylaşılan, Francesco Totti’nin kulübümüzün futbol yapılanmasında görev alacağı yönündeki haberin gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Gerçek dışı iddiaları araştırmadan ve teyit etmeden kamuoyuna sunan medya kuruluşlarını, gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2026
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου: «Η είδηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Sözcü με τον τίτλο "Ο ποδοσφαιρικός εγκέφαλος της Φενέρμπαχτσε" και αναπαράχθηκε από άλλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία ο Φραντσέσκο Τότι θα αναλάβει ρόλο στην ποδοσφαιρική δομή του συλλόγου μας, δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν τέτοιους αναληθείς ισχυρισμούς στο κοινό χωρίς έρευνα ή επαλήθευση να ενεργούν σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές αρχές και με αίσθημα ευθύνης».
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