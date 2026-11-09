Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε στα σενάρια που θέλουν τον Τότι να αναλαμβάνει διοικητικό πόστο
SPORTS
Φενέρμπαχτσε Φραντσέσκο Τότι

Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε στα σενάρια που θέλουν τον Τότι να αναλαμβάνει διοικητικό πόστο

Η διοίκηση της τούρκικης ομάδας διέψευσε τα σενάρια που τη θέλουν να έχει κάνει πρόταση συνεργασίας στον Ιταλό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε στα σενάρια που θέλουν τον Τότι να αναλαμβάνει διοικητικό πόστο
Τέλος στα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Φραντσέσκο Τότι να αναλαμβάνει σημαντικό πόστο στη Φενέρμπαχτσε έβαλε η ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει καμία βάση στις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τις τελευταίες ώρες είχαν κυκλοφορήσει σενάρια στην Τουρκία, σύμφωνα με τα οποία ο θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να αναλάβει ρόλο στη διοίκηση του συλλόγου.



Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο άλλοτε αρχηγός της Ρόμα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ογκούζ Τσετίν στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας έναν κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της ομάδας.

Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε έσπευσε να βάλει τέλος στις φήμες, εκδίδοντας ανακοίνωση και διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια.



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Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου: «Η είδηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Sözcü με τον τίτλο "Ο ποδοσφαιρικός εγκέφαλος της Φενέρμπαχτσε" και αναπαράχθηκε από άλλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία ο Φραντσέσκο Τότι θα αναλάβει ρόλο στην ποδοσφαιρική δομή του συλλόγου μας, δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν τέτοιους αναληθείς ισχυρισμούς στο κοινό χωρίς έρευνα ή επαλήθευση να ενεργούν σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές αρχές και με αίσθημα ευθύνης».

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