Τέλος ο Αναστασίου από τον Παναιτωλικό
SPORTS
Γιάννης Αναστασίου Παναιτωλικός Ανακοίνωση

Τέλος ο Αναστασίου από τον Παναιτωλικό

Η διοίκηση της ομάδας του Αγρινίου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα προπονητή

Τέλος ο Αναστασίου από τον Παναιτωλικό
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Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού αποτελεί ο Γιάννης Αναστασίου, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους, βάζοντας τέλος στη δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στο Αγρίνιο.

Ο 53χρονος τεχνικός είχε επιστρέψει στον πάγκο των «κυανοκίτρινων» τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο η φετινή πορεία της ομάδας δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσαν οι άνθρωποι του συλλόγου.

Στο φετινό πρωτάθλημα, ο απολογισμός του ήταν τρεις νίκες και επτά ήττες, με το τελευταίο διάστημα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο. Έτσι αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός αναφέρει: «Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».
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