Το αστρονομικό μπάτζετ της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης για τη φετινή σεζόν
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Ρεάλ Μαδρίτης μπάτζετ EuroLeague

Το αστρονομικό μπάτζετ της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης για τη φετινή σεζόν

Οι Μαδριλένοι έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη, σύμφωνα με τον οικονομικό προϋπολογισμό της φετινής αγωνιστικής περιόδου

Το αστρονομικό μπάτζετ της ομάδας μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης για τη φετινή σεζόν
Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται ο φετινός προϋπολογισμός της Ρεάλ Μαδρίτης στο τμήμα μπάσκετ, με το συνολικό μπάτζετ να φτάνει τα 67,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας 2Playbook.

Η «βασίλισσα» έχει αυξήσει σημαντικά την οικονομική της επένδυση, σε μια χρονιά κατά την οποία προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, τόσο στον πάγκο όσο και στο αγωνιστικό της δυναμικό, θέλοντας να διεκδικήσει και φέτος την κορυφή της EuroLeague.

Σημαντική αλλαγή υπήρξε και στην τεχνική ηγεσία, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να διαδέχεται τον Σέρτζιο Σκαριόλο, έπειτα από την επιτυχημένη πορεία του πρώτου με τη Βαλένθια και την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, η Ρεάλ προχώρησε σε κινήσεις ενίσχυσης του ρόστερ, αποκτώντας τους Ντέιμιαν Τζόουνς, Μαξ Σούλγκα, Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό και Χάιμε Πραντίγια, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο της επένδυσής της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου. Παρά το γεγονός ότι το τμήμα μπάσκετ κατέγραψε ζημιές ύψους 33,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2025/2026, η οικονομική ισχύς του ποδοσφαιρικού τμήματος συμβάλλει στην κάλυψη του ελλείμματος και στη διατήρηση της υψηλής χρηματοδότησης.

Όσον αφορά αποκλειστικά το αγωνιστικό σκέλος, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 52,7 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 44,4 εκατομμύρια προορίζονται για τις αμοιβές των παικτών και του προπονητικού επιτελείου.

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