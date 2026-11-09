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Αμφίβολος ο Λεάο για το παιχνίδι της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ, μετά τον τραυματισμό του
Αμφίβολος ο Λεάο για το παιχνίδι της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ, μετά τον τραυματισμό του
Ο Πορτογάλος επιθετικός ταλαιπωρείται από θλάση και όλα δείχνουν πως θα απουσιάσει από το εκτός έδρας ματς της τούρκικης ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League
Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Γαλατασαράι μετά τον τραυματισμό του Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος αποχώρησε πρόωρα από την αναμέτρηση απέναντι στην Αμεντσπόρ για την 11η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.
Ο Πορτογάλος επιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί σοβαρή θλάση, συνοδευόμενη από εσωτερική αιμορραγία στον μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο της τουρκικής ομάδας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.
ACIBADEM SAĞLIK RAPORU Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2026
Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον 27χρονο, ο οποίος κατάφερε να βρει δίχτυα μόλις στο έβδομο λεπτό. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ο τραυματισμός του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.
Ο Λεάο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μίλαν έναντι 38 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Γαλατασαράι να επενδύει σημαντικά στην παρουσία του. Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην ευρωπαϊκή υποχρέωση της ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ. Οι δύο σύλλογοι αναμένεται να συναντηθούν στην Allwyn Arena στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τη συμμετοχή του Πορτογάλου να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.
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