Αμφίβολος ο Λεάο για το παιχνίδι της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ, μετά τον τραυματισμό του
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Ράφαελ Λεάο τραυματισμός Γαλατάσαραϊ Champions League

Αμφίβολος ο Λεάο για το παιχνίδι της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ, μετά τον τραυματισμό του

Ο Πορτογάλος επιθετικός ταλαιπωρείται από θλάση και όλα δείχνουν πως θα απουσιάσει από το εκτός έδρας ματς της τούρκικης ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League

Αμφίβολος ο Λεάο για το παιχνίδι της Γαλατασαράι με την ΑΕΚ, μετά τον τραυματισμό του

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στη Γαλατασαράι μετά τον τραυματισμό του Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος αποχώρησε πρόωρα από την αναμέτρηση απέναντι στην Αμεντσπόρ για την 11η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ο Πορτογάλος επιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί σοβαρή θλάση, συνοδευόμενη από εσωτερική αιμορραγία στον μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο της τουρκικής ομάδας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.



Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον 27χρονο, ο οποίος κατάφερε να βρει δίχτυα μόλις στο έβδομο λεπτό. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ο τραυματισμός του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Λεάο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μίλαν έναντι 38 εκατομμυρίων ευρώ, με τη Γαλατασαράι να επενδύει σημαντικά στην παρουσία του. Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην ευρωπαϊκή υποχρέωση της ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ. Οι δύο σύλλογοι αναμένεται να συναντηθούν στην Allwyn Arena στις 8 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τη συμμετοχή του Πορτογάλου να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

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