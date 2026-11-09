Από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην κορυφή της Χιλής ο 40χρονος Βοζίνια, δείτε βίντεο
SPORTS
Βοζίνια Χιλή Κόλο Κόλο

Από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην κορυφή της Χιλής ο 40χρονος Βοζίνια, δείτε βίντεο

Μετά τη σπουδαία παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι στέφθηκε πρωταθλητής Χιλής με τη φανέλα της Κόλο Κόλο

Από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην κορυφή της Χιλής ο 40χρονος Βοζίνια, δείτε βίντεο
Μια σπουδαία ποδοσφαιρική επιτυχία πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Βοζίνια, καθώς ο 40χρονος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Χιλής με τη φανέλα της Κόλο Κόλο.



Ο έμπειρος γκολκίπερ, ο οποίος είχε τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Χιλή, υπογράφοντας στην ιστορική ομάδα της χώρας.

Η πρώτη του σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς είχε σημαντική συνεισφορά στην πορεία της Κόλο Κόλο προς την κορυφή. Η ομάδα του κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Νουμπλένσε σε μια αναμέτρηση που έκρυβε αρκετές δυσκολίες.

Έτσι, ο Βοζίνια πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο για έναν ποδοσφαιριστή που συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης