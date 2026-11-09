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Από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην κορυφή της Χιλής ο 40χρονος Βοζίνια, δείτε βίντεο
Από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην κορυφή της Χιλής ο 40χρονος Βοζίνια, δείτε βίντεο
Μετά τη σπουδαία παρουσία του στο φετινό Μουντιάλ ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι στέφθηκε πρωταθλητής Χιλής με τη φανέλα της Κόλο Κόλο
Μια σπουδαία ποδοσφαιρική επιτυχία πρόσθεσε στο βιογραφικό του ο Βοζίνια, καθώς ο 40χρονος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Χιλής με τη φανέλα της Κόλο Κόλο.
Ο έμπειρος γκολκίπερ, ο οποίος είχε τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Χιλή, υπογράφοντας στην ιστορική ομάδα της χώρας.
Η πρώτη του σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς είχε σημαντική συνεισφορά στην πορεία της Κόλο Κόλο προς την κορυφή. Η ομάδα του κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Νουμπλένσε σε μια αναμέτρηση που έκρυβε αρκετές δυσκολίες.
🚨 Vozinha won the league with Colo-Colo alongside Arturo Vidal, his crucial 97th-minute save sealing a dramatic 2-1 win over Ñublense and the club's 35th title. 🏆🔥 https://t.co/8mNXZpb7OS— EXPECTED THRILL (@ExpectedThrill) November 9, 2026
Ο έμπειρος γκολκίπερ, ο οποίος είχε τραβήξει πάνω του τα βλέμματα και είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Χιλή, υπογράφοντας στην ιστορική ομάδα της χώρας.
Η πρώτη του σεζόν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς είχε σημαντική συνεισφορά στην πορεία της Κόλο Κόλο προς την κορυφή. Η ομάδα του κατάφερε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, επικρατώντας με 2-1 της Νουμπλένσε σε μια αναμέτρηση που έκρυβε αρκετές δυσκολίες.
Έτσι, ο Βοζίνια πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο για έναν ποδοσφαιριστή που συνεχίζει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.
EL MOMENTO DE LA CONSAGRACIÓN de #COLOCOLO 🏆🤍🖤 https://t.co/soRpvSz8x6— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 8, 2026
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