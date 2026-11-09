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The Football Show: Ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει την κορυφή και απομακρύνεται από Ολυμπιακό και ΑΕΚ
The Football Show: Ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει την κορυφή και απομακρύνεται από Ολυμπιακό και ΑΕΚ
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος
UPD:
Στο «The Football Show» της Δευτέρας 9 Νοεμβριου: Πως ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει την κορυφή με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από τον Ολυμπιακό και όλα τα highlights της 10ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Ο Καλάμπρια λύτρωσε τους «πράσινους» στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και το τελικό 1-2 έστειλε τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους παίκτες του ήρεμους στη διακοπή του πρωταθλήματος.
Προβληματισμός σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πολλή δουλειά για Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αλέσιο Λίσι, με στόχο να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στη «μάχη» του τίτλου.
Νίκη με το… ζόρι για την ΑΕΚ με 2-1 επί του Λεβαδειακού, που όμως διατηρεί την ηρεμία στην Ένωση, την ώρα που ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, 3-0 τον Παναιτωλικό και εξακολουθεί να κάνει όνειρα 4άδες.
Δείτε τα στιγμιότυπα και από το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και με τον ΠΑΟΚ να οδηγεί την κούρσα με 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες σπάζοντας ρεκόρ από το 1992.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Καλάμπρια λύτρωσε τους «πράσινους» στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και το τελικό 1-2 έστειλε τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους παίκτες του ήρεμους στη διακοπή του πρωταθλήματος.
Προβληματισμός σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πολλή δουλειά για Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αλέσιο Λίσι, με στόχο να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στη «μάχη» του τίτλου.
Νίκη με το… ζόρι για την ΑΕΚ με 2-1 επί του Λεβαδειακού, που όμως διατηρεί την ηρεμία στην Ένωση, την ώρα που ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, 3-0 τον Παναιτωλικό και εξακολουθεί να κάνει όνειρα 4άδες.
Δείτε τα στιγμιότυπα και από το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL που συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και με τον ΠΑΟΚ να οδηγεί την κούρσα με 6 νίκες σε ισάριθμους αγώνες σπάζοντας ρεκόρ από το 1992.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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